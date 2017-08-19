Соболезнования Папы после трагедии на острове Мадейре

Папа Франциск выразил глубокие соболезнования по поводу трагедии, произошедшей в португальском городе Фуншале, на острове Мадейре. 15 августа 200-летнее дерево упало на людей, которые готовились принять участие в процессии праздника Успения Пресвятой Богородицы; погибли 13 человек, по меньшей мере 49 получили ранения.

В телеграмме на имя поместного епископа монс. Антониу Каррилью Святейший Отец Франциск скорбит по поводу трагедии и заверяет в своей духовной близости родных и близких погибших и всех пострадавших.

Со своей стороны, монс. Каррилью обратился к своей епархиальной общине с просьбой молиться «о жертвах, раненых, об их семьях, а также обо всех, кто немедленно пришёл им на помощь».

После трагического случая в Фуншале правительство Мадейры объявило в регионе трёхдневный траур, а глава государства Марселу Ребелу ди Соза встретился в знак солидарности с семьями жертв.

Источник: Радио Ватикана