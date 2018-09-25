СМИ: Папа Римский призвал латышей не поддаваться обидам прошлого

В понедельник, в ходе встречи с руководством Латвии, которая гордится своей свободой, но опасается России, Папа Франциск призвал к преодолению внутреннего конфликта путем построения многообразного единства, уважения различий и, особенно, способствуя единению всех. Папа призвал латышей не поддаваться обидам прошлого, поскольку необходимо выстраивать единство народов.

Понтифик положительно отметил то, что ни «нацистам, ни советскому режиму не удалось ослабить веру» в латышах, пишет испанская общенациональная ежедневная газета ABC.es.

Эти слова имеют особое значение в Риге, где половина населения — русские, включая трех последних мэров. Они были произнесены Папой Франциском после приветствия президента Раймондса Вейониса (Raimonds Vëjonis), родившегося в могущественной России, с которой у Латвии хрупкая общая граница.

В ходе своего первого выступления в Латвии глава Римско-Католической Церкви признал, что страна «прошла сквозь суровые социально-политические, экономические и духовные испытания, явившиеся следствием потрясений и конфликтов прошлого». Как и другие прибалтийские республики, Латвия отмечает 100-летие своей независимости от России, которую она обрела в 1918 году, и 27-ю годовщину выхода из состава СССР, который вторгся в эту страну в 1940 году, после чего она была оккупирована немцами.

Не упоминая целую череду угнетателей (чтобы не испортить рабочие отношения с Владимиром Путиным), Папа Римский подчеркнул: «Вы очень хорошо знаете цену свободы, которую вам пришлось завоевывать и отвоевывать». Но это вовсе не оправдывает дискриминацию русских, составляющих 37% населения, хотя некоторые из них активно сотрудничают с Москвой и используют в своих целях ее угрозы.

Хотя католиков в Латвии насчитывается всего 17%, президент страны Раймондс Вейонис, принимая Папу Римского, оптимистично заметил, что «в нынешнее время сбылись строки национального гимна ‘Господь, благослови Латвию’». Правительство объявило понедельник нерабочим днём, чтобы католики могли принять участие во встречах с Папой.

Вейонис отметил важность Евросоюза, но особо остановился на необходимости укрепления семьи, где человек учиться любить других и свою страну, выразив в этой связи надежду на то, что в скором времени в «Латвии исчезнут детские дома».

Как бывший министр по защите окружающей среды (он занимал эту должность в течение девяти лет), Вейонис коснулся и проблемы глобального потепления, которую мы «остро ощущаем в виде изменений в Балтийском море».

Но будущее Латвии находится под угрозой в связи с массовой эмиграцией (в настоящий момент она достигает 33% численности населения после обретения независимости в 1991 году) и низким уровнем рождаемости. Обращаясь к руководителям страны, понтифик призвал их поставить национальную политику «на службу потребностям жизни», напомнив, что «развитие общества» определяется «желанием продолжения жизни и созидания будущего».

Вскоре, во время экуменической встречи с Лютеранском соборе Риги, известном своим органом, когда-то крупнейшим в мире, Папа напомнил о той помощи, которую оказывает молитва «во времена несправедливости и страданий». Но особенно призвал латышей не поддаваться обидам прошлого, поскольку «нам необходимо выстраивать единство наших народов, не давая различиям превращаться в раздоры».

Встреча с католической общиной Риги, на которой присутствовали в основном представители старших поколений, проходила в католическом Соборе во имя Св. Апостола Якова. Обращаясь к людям, чьи головы убелены сединой, а лица изборождены морщинами, Франциск сказал: «Вы прошли через всевозможные испытания: ужасы войны, политические репрессии, преследования и ссылку, но ни нацистский, ни советский режимы не ослабили веру в ваших сердцах, не заставили некоторых из вас отказаться от служения Богу».

Это было признание героизма священнослужителей, 40% их которых были брошены в тюрьмы или убиты во время советской оккупации.

Главная встреча Папы Римского с католиками Латвии запланирована на вторую половину дня. Это будет богослужение в Аглонской базилике, расположенной на восточной оконечности страны, вблизи границы с Россией, куда Папа Франциск возможно отправится когда-нибудь с визитом.



Хуан Висенте Боо (Juan Vicente Boo)

Источник: ИноСМИ.ru