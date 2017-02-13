Слово Папы Франциска перед воскресной молитвой «Angelus» 12 февраля 2017 г.

Дорогие братья и сестры, здравствуйте!

Литургия Слова сегодняшнего воскресенья приглашает нас к размышлению об очередном фрагменте Нагорной проповеди (Мф 5,17-37), в котором Иисус предлагает Своим слушателям переосмыслить Закон Моисея. Сказанное в Ветхом Завете не заключало в себе всей полноты: оно было истинным, но не до конца. Иисус пришел, чтобы исполнить и окончательно принять Закон Божий вплоть до последней йоты. Иисус выявляет его подлинную цель, реализует его глубинные аспекты, и делает это в слове Своей проповеди, но прежде всего, Своей Крестной Жертвой. Тем самым Господь научает нас, как нужно в полной мере творить волю Божию. Он использует словосочетание «праведность ваша, превосходящая праведность книжников и фарисеев» (Мф 5,20). Эта «высшая праведность» вдохновляется любовью, благотворительностью, милосердием, а потому способна исполнить саму суть заповедей, избегая при этом опасности формализма: это разрешено, а это – нет; от сих до сих обязательно соблюдать, а дальше – необязательно. На самом деле речь здесь идет о чем-то несравненно большем.

В частности, в сегодняшнем Евангелии Иисус рассматривает три аспекта, три заповеди: убийства, прелюбодеяния и клятвы. Что касается заповеди «не убий», Господь отмечает, что ее нарушением является не только само по себе убийство, но также и поведение, наносящее ущерб достоинству человеческой личности, включая и словесные оскорбления (Мф 5,22). Ясно, что эти слова нельзя прямо отождествить с убийством, в связи с ними не возникает чувство вины, как за совершенное убийство, но их произнесение можно уподобить убийству. Иисус призывает нас вообще не производить классификацию оскорблений, а рассматривать все их как крайне вредные, наносящие ущерб ближнему. Поясняя Свою мысль, Он приводит примеры. Обратим внимание: мы привыкли сыпать оскорблениями, иной раз для нас сказать что-то обидное – это всё равно, что сказать «добрый день». На самом же деле оскорбления подобны убийству. Тот, кто оскорбляет брата, убивает его в своем сердце. Я прошу вас: не оскорбляйте никого больше! Поступая так, мы ничего не добьемся.

Затем следует дополнение к закону о брачных отношениях. «Прелюбодеянием» называлось тогда нарушение прав мужчины на женщину как его собственность. Но Иисус идет глубже, вскрывая самые корни зла. Как к убийству приходят, начиная с оскорблений и гнева, так и к прелюбодеянию – начиная с вожделения чужой женщины, а не собственной жены. Прелюбодеяние, как и воровство, коррупция и прочие грехи, является сначала в нашем сердце. А поскольку решение сделать зло сформировалось в сердце, оно переходит в дальнейшем в конкретные поступки. Иисус утверждает: «всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем» (Мф 5,28). Задумаемся об этом, дадим отпор посещающим нас грязным мыслям!

Иисус также велел Своим ученикам не клясться, и это потому, что обычай давать клятвы на самом деле связан с ущербными межчеловеческими отношениями, которые характеризуются неуверенностью и взаимным недоверием. Приходится призывать авторитет Самого Бога, чтобы как-то подкрепить наши человеческие слова. Мы же призваны формировать между нами, в наших семьях, в наших общинах, атмосферу искренности и взаимодоверия. Совестливому человеку ни к чему ссылаться на вышние силы, чтобы заслужить доверие. В то же время, недоверие, взаимные подозрения неизменно угрожают мирным отношениям между людьми.

Так пусть же Дева Мария, Жена, умевшая смиренно слушать и с радостью повиноваться, поможет нам всё больше и больше проникаться евангельским духом, дабы быть нам христианами не «напоказ», а настоящими христианами! Мы сможем ими стать с помощью благодати Святого Духа, силою которой мы будем все наши дела совершать с любовью и, тем самым, сумеем в полной мере исполнить Божию волю. Аминь.

Перевод «Сибирской католической газеты»