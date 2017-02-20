Слово Папы Франциска перед воскресной молитвой «Ангел Господень». 19 февраля 2017 года

Дорогие братья и сестры, здравствуйте!

В Евангельском чтении этого воскресенья (Мф 5,38-48), содержание которого наилучшим образом иллюстрирует «христианскую революцию», Иисус уявляет путь подлинной справедливости, в основе которого – закон любви, упраздняющий закон равного воздаяния, т.е. «око за око, зуб за зуб». Этот древний принцип предписывал накладывать на преступника наказание, соразмерное нанесенному им ущербу: смертную казнь для убийц, отсечение членов у тех, кто сам кого-то поранил и т.д. Иисус не призывает Своих учеников безропотно терпеть зло, но приглашает их к адекватной реакции на зло – не через причинение нового зла, а через делание добра. Достаточно разорвать цепи зла и по-настоящему изменить положение вещей. Только таким образом можно остановить раскручивание спирали зла и коренным образом поменять ситуацию. По сути, зло есть отсутствие добра, а потому невозможно заполнить пустоту другой пустотой, пустоту заполняют только «полнотой», т.е. добром. Месть никоим образом не способствует решению конфликтов. Ты причинил мне боль, а я отплачу тебе тем же. Такой подход не упраздняет конфликта и не является христианским.

С точки зрения Иисуса, отказ от насилия может подразумевать и отказ от того, на что мы имеем законное право. В этой связи Он приводит несколько примеров: подставить другую щеку, отказаться от верхней одежды или денег, согласиться на расставание с еще какими-то вещами (Мф 5,39-42). Но такого рода отказ не идентичен безволию или нежеланию отстаивать справедливость, напротив, это проявленная в милосердии христианская любовь является самой совершенной реализацией справедливости.

Иисус предлагает нам увидеть радикальное различие между справедливостью и мщением, четко отделить справедливость от мщения. Мщение никогда не бывает справедливым. Мы должны требовать справедливости. Наша обязанность – реализация справедливости. Однако нам запрещено мщение, как и любого рода подстрекательство к мщению – этой манифестации ненависти и насилия.

Иисус не собирается устанавливать новый социальный порядок. Он так формулирует заповедь любви к ближнему, что она естественным образом включает в себя и любовь к врагам: «любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас» (Мф 5,44). Эти слова не следует понимать так, как будто здесь одобряется зло, творимое врагами. В этих словах заключен стимул, открывающий более совершенные и богатые возможностями перспективы, подобно Отцу Небесному, Который «повелевает солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных» (Мф 5,45). Ведь и враг – тоже человек, сотворенный по образу Божию, пусть этот образ и затемнен теперь его недостойным поведением.

Нам не следует думать, что, если мы говорим про врагов, речь идет исключительно о каких-то далеких и чужих нам людях. Речь может идти и о нас, ведь и у нас могут быть конфликты с ближними, а порой и родичами. Сколько же вражды бывает во внутрисемейных отношениях! Врагами могут быть и те, кто плохо отзывается о нас, кто обижает нас или причиняет нам иной вред. Всё это бывает нелегко вынести. Мы призваны отвечать на подобные выпады добром, а у добра – своя собственная, продиктованная любовью стратегия.

Так пусть же Дева Мария поможет нам подражать Иисусу на этом непростом пути, которым подлинно возвышается наше человеческое достоинство, и следуя по которому мы имеем возможность жить как чада нашего Отца Небесного. И да поможет Пресвятая Богородица всем нам проявлять терпение, быть людьми диалога, прощать и, таким образом, стать строителями общения и братства в нашей повседневной жизни, а прежде всего, в наших семьях.

Перевод «Сибирской католической газеты»