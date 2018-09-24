Слово Папы Франциска перед молитвой «Ангел Господень» в 25-е Рядовое воскресенье. 23 сентября 2018 г., Парк «Сантакос», Каунас (Литва)

Дорогие братья и сестры, здравствуйте!

В Книге Премудрости, фрагмент из которой прозвучал в первом чтении, речь идет о подвергшемся преследованиям праведнике, само присутствие которого вызывало неприятие со стороны безбожников. Безбожник же характеризуется тем, что угнетает бедного, не сочувствует вдове, не уважает стариков (Прем 2,17-20). Безбожник дерзает считать, что его могущество – это и есть норма справедливости. Подчинять себе самых уязвимых, использовать силу в той или иной ее форе, навязывать определенный образ мышления, идеологию, господствующий тренд мысли, прибегать к жестокости и репрессиям, чтобы сломить тех, кто своей искренней, простой, трудолюбивой и солидарной будничностью свидетельствует, что иной мир, иное общество – возможны. Для безбожника мало делать то, что ему хочется, мало руководствоваться собственными капризами, он не хочет, чтобы еще хоть кто-то делал добро, которое можно было бы видеть. У безбожника зло активно стремится к тому, чтобы уничтожить добро.

75 лет назад этот народ был свидетелем окончательного уничтожения вильнюсского гетто. Тем самым достиг своей кульминационной точки процесс уничтожения тысяч евреев, начавшийся двумя годами ранее. Как мы читаем в Книге Премудрости, еврейский народ прошел через унижения и скорби. Мы вспоминаем тем дни и просим Господа преподать нам дар распознавания, чтобы вовремя обнаружить в зародыше любые новые проявления столь страшного поведения, всякого рода атмосферы, ввергающей в беспокойство сердца целых поколений, которые сами не пережили чего-то подобного, а потому могли быть дать обмануть себя пением сирен.

Иисус в Евангелии напоминает нам о неком искушении, к которому нам следует быть весьма чувствительными: страстном желании быть первыми, доминировать над другими людьми. Это желание может прочно угнездиться в сердце любого человека. Сколько же раз уже случалось так, что некий народ начинал считать себя лучшим, обладающим особыми правами, особыми привилегиями, которые следует обязательно сохранять или которых следует добиваться. Какое же лекарство предлагает Иисус при появлении подобного импульса в наших сердцах, в образе мыслей какого-либо сообщества либо страны? Стать последним из всех и слугой всех; быть там, куда никто не хочет идти, куда ничто не проникает, в самые отдаленные периферии; и служить, формируя пространство встречи с самыми последними, отверженными. Если бы на то соблаговолили власти, если бы мы позволили Евангелию Христову проникнуть в глубину наших сердец, глобализация солидарности могла бы стать реальностью. «В то время как в мире, в особенности в некоторых странах, вновь возникают в различных формах войны и конфликты, мы, христиане, настаиваем на необходимости признания другого человека, исцеления ран, строительства мостов, развития отношений и взаимопомощи, дабы “носить бремена друг друга” (Гал 6,2)» (Апостольское увещание Evangelii gaudium, 67).

Здесь, в Литве, есть Гора крестов, на которой тысячи людей веками водружали изображения Распятия. Я призываю вас, читая «Ангел Господень», просить Марию помочь нам водрузить крест нашего служения, нашего посвящения там, где в нас есть нужда; на горе, где живут самые последние, где требуется величайшая деликатность по отношению к отверженным, меньшинствам, чтобы исключить в наших сообществах, в наших культурах любую возможность попрания другого человека, создания того или иного гетта, прогрессирующего отделения тех, кто причиняет нам неудобства или как-то затрагивает наши интересы.

Иисус помещает в центре ребенка, ставит его так, что от всех присутствующих его отделяет одно и то же расстояние, и это для того, чтобы все мы без исключения почувствовали, что обязаны дать ответ. Памятуя о «да будет», произнесенном некогда Марией, попросим Ее соделать и наше «да будет» щедрым и плодоносным, как это было у Нее.

Перевод «Сибирской католической газеты»