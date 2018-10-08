Слово Папы Франциска перед чтением молитвы «Ангел Господень» в 27-е Рядовое воскресенье. 7 октября 2018 г., площадь Св. Петра

Дорогие братья и сестры, здравствуйте!

Евангелие этого воскресенья (Мк 10,2-16) содержит обращенные к нам слова Иисуса о супружестве. Рассказ начинается провокационной выходкой фарисеев, спросившись у Иисуса, позволительно ли человеку разводиться с женой как это предусматривает Закон Моисея (Мк 10,2-4). Однако же Иисус с мудростью и авторитетом, исходящими от Отца, тут же предлагает взглянуть на предписание Моисея в иной перспективе: «По жестокосердию вашему он (т.е. древний законодатель) написал вам сию заповедь» (Мк 10,5). Т.е. речь идет об уступке, необходимой, чтобы нейтрализовать нашу порожденную эгоизмом немощь, которая, однако, не отвечает изначальному замыслу Творца. И Иисус цитирует в этой связи Книгу Бытия: «В начале же создания, Бог мужчину и женщину сотворил их. Посему оставит человек отца своего и мать и прилепится к жене своей, и будут два одною плотью» (Мк 10,6-8), а затем подводит итог: «Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает» (Мк 10,9).

В изначальном замысле Творца не предусмотрен мужчина, который бы женился на женщине, а потом, если что-то пошло не так, развелся бы с ней. Всё не так. Существуют мужчина и женщина, призванные узнавать друг друга, дополнять друг друга, помогать друг другу в супружеском союзе. Это учение Иисуса весьма выразительно. Им блюдется достоинство супружества как истинного союза любви, предполагающего верность. То, что дает силы супругам сохранять свой союз – это любовь как взаимный дар, подкрепленный Христовой благодатью. Если же на первый план выходят соображения личной выгоды, личного удовлетворения, то супружескому союзу не устоять.

То же самое евангельское повествование с полным реализмом напоминает нам, что мужчина и женщина, призванные жить опытом личных отношений и любви, порой причиняют друг другу боль, в результате чего их союз оказывается у черты кризиса. Иисус не допускает развода, как и всего того, что может привести к крушению отношений, и это потому, что Его цель – подтвердить Божий замысел, из которого проистекает вся мощь и красота человеческих отношений. А Церковь, с одной стороны, не устаёт подчеркивать красоту идеала семьи, как она была завещана нам Священным Писанием и Преданием, но в то же время работает над тем, чтобы все ее чада, которым довелось пережить разрыв супружеских отношений или чьи отношения в браке имеют сложный, причиняющий страдания характер, смогли конкретно ощутить ее материнскую близость. Отношение Бога к Его неверному народу – т.е. к нам – свидетельствует нам о том, что любовь, которой были нанесены раны, может быть исцелена Богом, Его милосердием и прощением. Поэтому Церкви в таких ситуациях не следует только лишь осуждать. Напротив, перед лицом многообразных и весьма болезненных ситуаций крушения супружеских отношений она ощущает себя призванной жить среди этих людей своим присутствием любви, милосердия, понимания, чтобы привести к Богу эти израненные и потерянные сердца.

Так попросим же Деву Марию помочь супругам жить в их союзе и непрестанно обновлять его, возвращаясь к первоистокам Божьего дара.

Перевод «Сибирской католической газеты»