Слово Папы Франциска перед чтением молитвы «Ангел Господень» в 24-е Рядовое воскресенье. 16 сентября 2018 г., площадь Св. Петра

Дорогие братья и сестры, здравствуйте!

В сегодняшнем евангельском фрагменте (Мк 8,27-35) вновь звучит вопрос, проходящий сквозь всё Евангелие от Марка: Кем является Иисус? На этот раз сам Иисус задает его Своим ученикам, шаг за шагом подводя их к ответу на фундаментальное вопрошание, касающееся Его идентичности. Перед тем, как спрашивать их, т.е. Двенадцать, Иисус желает услышать от них, что думают о Нем люди, поскольку знает, что Его ученики весьма чувствительны к известности их Наставника. Вот поэтому Он и спрашивает: «За кого люди почитают Меня?» (Мк 8,27). Оказывается, что люди считают Его великим пророком, однако на самом деле Ему неинтересны эти мнения и толки. Иисусу они совсем неинтересны… Он не принимает также и того, что отвечают на Его вопрос ученики, но отвечают заученными формулировками, цитатами, относящимися к великим действующим лицам Священного Писания, ибо вера, которую можно свести к неким формулировкам, – это близорукая вера.

Господь желает, чтобы Его ученики, вчерашние и сегодняшние, налаживали с Ним личные отношения и таким образом отводили Ему центральное место в своей жизни. Вот почему Он призывает их встать в истине перед самими собой и адресует им вопрос: «А вы за кого почитаете Меня?» (Мк 8,29). Сегодня Иисус обращается с этим прямым и личным вопросом к каждому из нас: «За кого ты почитаешь Меня? За кого вы почитаете Меня? Кто Я для тебя?» И каждый из нас призван дать в своем сердце ответ на этот вопрос, позволяя просветить себя тем светом, который изливает на нас Отец, чтобы мы познали Сына Его, Иисуса. Может случиться так, что мы, подобно Петру, с энтузиазмом заявим: «Ты – Христос». Но как только Иисус даст нам ясно понять то, что некогда дал понять ученикам – что Его миссия осуществляется не на просторном пути успехов, а на тернистой тропе страждущего Раба, униженного, отринутого и распятого, – тогда и с нами может произойти то же, что и с Петром: мы начнем протестовать и возмущаться, ибо это вступит в противоречие с нашими ожиданиями, ожиданиями мира сего. В эти минуты мы также заслуживаем исцеляющего укора со стороны Господа: «Отойди от Меня, сатана, ибо ты думаешь не о том, что Божие, а о том, что человеческое» (Мк 8,33).

Братья и сестры, исповедание веры в Иисуса Христа не должно ограничиваться словами. Оно требует подтверждения конкретными решениями и поступками, жизнью, отмеченной любовью к Богу, большой жизнью, жизнью с большой любовью к ближнему. Иисус заявляет нам, что, для того, чтобы последовать за Ним, чтобы стать Его учениками, необходимо отречься от себя самого (ср. Мк 8,34), т.е. от претензий собственного эгоистичного высокомерия, и взять свой крест. И затем Он формулирует для всех нас основополагающее правило: «Кто захочет душу свою спасти, тот потеряет ее» (Мк 8,35). Нередко мы в нашей жизни выбираем неверный путь, чему бывает много причин. Мы ищем счастья в вещах или в людях, к которым относимся так же, как к вещам. Но подлинно счастливы мы можем быть лишь тогда, когда нас посещает любовь, настоящая любовь, способная нас потрясти и преобразить. Любовь меняет всё, она может изменить также и нас, что наглядно видно на примере святых.

Так пусть же Дева Мария, жившая Своей верой и при этом верно следовавшая за Сыном Своим, поможет нам ходить Его путями, щедро расточая свою жизнь за Него и братьев.

Перевод «Сибирской католической газеты»