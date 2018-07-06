Скончался кардинал Жан-Луи Торан

Вечером 5 июля в Хартфорде (США) в возрасте 75 лет скончался президент Папского совета по межрелигиозному диалогу кардинал Жан-Луи Торан.

Иерарх родился во французском городе Бордо 5 апреля 1943 года. Закончив местную духовную семинарию, учился в Папском Григорианском Университете, в Папской Церковной Академии в Риме и в Католическом Институте в Тулузе.

Был рукоположён в священники в 1969 году и через шесть лет призван на дипломатическое служение Святейшего Престола. С 1990 по 2003 год занимал должность Секретаря по связям с государствами при ватиканском Государственном секретариате. Святой Иоанн Павел II хиротонисал прелата в 1991 году и назначил его кардиналом в 2003 году; в том же году иерарх занял должность Архивариуса и Библиотекаря Святой Римской Церкви. В 2007 году Жан-Луи Торан был назначен председателем Комиссии Римской курии по межрелигиозным отношениям с мусульманами и президентом Папского совета по межрелигиозному диалогу. В 2013 году он объявил из центральной лоджии Ватиканской базилики об избрании на Апостольский Престол Папы Франциска. В последние годы жизни кардинал страдал от болезни Паркинсона.

Со смертью Жан-Луи Торана Коллегия кардиналов состоит из 225 иерархов, из которых 124 избирателей и 101 без права голоса.

Источник: Vatican News