Скончался кард. Теттаманци. Папа: возлюбленный пастырь и свидетель Евангелия

5 августа, после продолжительной болезни, в возрасте 83 лет скончался итальянский кардинал Диониджи Теттаманци, архиепископ Миланский на покое, бывший генеральный секретарь Епископской конференции Италии.

В телеграмме соболезнований Папа Франциск с большой теплотой и благодарностью вспоминает покойного иерарха и его плодотворную пастырскую и культурную деятельность. Кардинал Диониджи Теттаманци, пишет Святейший Отец, всегда был радостным свидетелем Евангелия и смиренным служителем Церкви.

Папа подчёркивает, что новопреставленный кардинал был пастырем, который полностью посвящал себя вверенным ему пресвитерам и всем верующим; заслуживает особого внимания его исключительная компетентность в вопросах семьи, брака и биоэтики. В завершение телеграммы Святейший Отец возносит молитву к Господу, дабы Он принял Своего верного слугу в радостный мир Небесного Царства.

Со смертью кардинала Диониджи Теттаманци Коллегия кардиналов состоит из 223 иерархов, из которых 121 избиратель и 102 без права голоса.

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Источник: Радио Ватикана