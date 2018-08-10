Рыцари Колумба: 3 млн $ христианским беженцам

Рыцари Колумба: 3 млн $ христианским беженцам

Август 10, 2018

В ответ на призыв Папы Франциска о помощи христианам на Ближнем Востоке пожертвовали три миллиона долларов. Решение было принято на завершение очередного общего собрания этой католической благотворительной организации.

Крупное стало возможным благодаря рекордным взносам Рыцарей Колумба в минувшем году; две трети будут направлены на строительство жилого комплекса для беженцев в Ираке. Всего за 2017 год Высшее управление и поместные общины Рыцарей Колумба внесли на благотворительные цели 185 млн долларов, что на 5% больше, чем в прошлом году. Кроме того, рыцари пожертвовали на гуманитарные цели 75,6 млн рабочих часов, увеличив это число на 500.000, что в среднем составило почти 39 часов на одного рыцаря.

«Мы будем продолжать изменять жизнь людей и таким образом изменять историю», — отметил в своём комментарии верховный рыцарь Карл Андерсон.

Благодаря взносу фонда можно будет закончить 140-квартирный дом в столице иракского Курдистана Эрбиле, где разместятся католические семьи сирийского и халдейского обрядов. Для завершения проекта нужно подключить системы водоснабжения, электричества и кондиционирования воздуха.

С 2014 года программа помощи христианским беженцам, осуществляемая Рыцарями Колумба, передала в ближневосточные регионы более 19 млн долларов. В прошлом году было решено восстановить иракский христианский посёлок Карамлес, который был разрушен боевиками самопровозглашённого Исламского государства.

По словам верховного рыцаря, работа фонда в Ираке «несет послание солидарности и надежды: о том, что сегодня ни одна христианская община больше не является изолированным островом. Каждый христианин — это часть континента, часть тела Христова. Господь помнит о каждом христианине, и мы тоже не должны ни о ком забывать».

Карл Андерсон заявил ещё об одном проекте фонда: строительстве начальной школы в Балтиморе. Учебное заведение будет расположено в колыбели американского католичества, на территории епархии, которой руководит архиепископ Уильям Лори, верховный капеллан Рыцарей Колумба. Новая школа примет пятьсот учеников, продолжая миссию Елизаветы Анны Сетон, — первой святой уроженке , апостола образования среди бедных.

По этому поводу верховный рыцарь отметил: «Традиция американских приходских школ восходит именно к этой святой монахине».

 

Источник: Vatican News

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