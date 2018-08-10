Рыцари Колумба: 3 млн $ христианским беженцам

В ответ на призыв Папы Франциска о помощи христианам на Ближнем Востоке Рыцари Колумба пожертвовали три миллиона долларов. Решение было принято на завершение очередного общего собрания этой католической благотворительной организации.

Крупное пожертвование стало возможным благодаря рекордным взносам Рыцарей Колумба в минувшем году; две трети будут направлены на строительство жилого комплекса для беженцев в Ираке. Всего за 2017 год Высшее управление и поместные общины Рыцарей Колумба внесли на благотворительные цели 185 млн долларов, что на 5% больше, чем в прошлом году. Кроме того, рыцари пожертвовали на гуманитарные цели 75,6 млн рабочих часов, увеличив это число на 500.000, что в среднем составило почти 39 часов на одного рыцаря.

«Мы будем продолжать изменять жизнь людей и таким образом изменять историю», — отметил в своём комментарии верховный рыцарь Карл Андерсон.

Благодаря взносу фонда можно будет закончить 140-квартирный дом в столице иракского Курдистана Эрбиле, где разместятся католические семьи сирийского и халдейского обрядов. Для завершения проекта нужно подключить системы водоснабжения, электричества и кондиционирования воздуха.

С 2014 года программа помощи христианским беженцам, осуществляемая Рыцарями Колумба, передала в ближневосточные регионы более 19 млн долларов. В прошлом году было решено восстановить иракский христианский посёлок Карамлес, который был разрушен боевиками самопровозглашённого Исламского государства.

По словам верховного рыцаря, работа фонда в Ираке «несет послание солидарности и надежды: о том, что сегодня ни одна христианская община больше не является изолированным островом. Каждый христианин — это часть континента, часть тела Христова. Господь помнит о каждом христианине, и мы тоже не должны ни о ком забывать».

Карл Андерсон заявил ещё об одном проекте фонда: строительстве начальной школы в Балтиморе. Учебное заведение будет расположено в колыбели американского католичества, на территории епархии, которой руководит архиепископ Уильям Лори, верховный капеллан Рыцарей Колумба. Новая школа примет пятьсот учеников, продолжая миссию Елизаветы Анны Сетон, — первой святой уроженке США, апостола образования среди бедных.

По этому поводу верховный рыцарь отметил: «Традиция американских приходских школ восходит именно к этой святой монахине».

Источник: Vatican News