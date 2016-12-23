Рождественские поздравления Папы Франциска сотрудникам Ватикана

В полдень 22 декабря Папа Франциск встретился в Зале Павла VI с сотрудниками Ватикана и их семьями, чтобы поздравить их с наступающими рождественскими праздниками.

В своей речи Святейший Отец подчеркнул, что работа играет важную роль в жизни каждого человека, и мы должны молиться о тех, кто в Италии и по всему миру не могут найти работы либо же занимаются трудом недостойным, малооплачиваемым, вредным для здоровья… Нужно благодарить Бога за работу, подчеркнул Папа Франциск:

«Каждый в своей области должен постараться, чтобы труд становился достойным, уважительным к человеку и семье, чтобы он был справедливым. Здесь, в Ватикане, для этого у нас есть больше оснований: мы имеем Евангелие и должны следовать директивам социальной доктрины Церкви. Здесь, в Ватикане, я не хочу, чтобы чей-то труд противоречил вышесказанному: никакой ‘чёрной’ работы, никаких уловок».

Святейший Отец поблагодарил всех ватиканских сотрудников «за их ежедневные усилия и стремление работать добросовестно, даже когда пошаливает здоровье или в семье проблемы».

Несмотря на то, что в Ватикане работают почти 3 тысячи человек, отметил Папа, различные направления работы близки между собой и взаимосвязаны, образуя одно целое; многое ещё можно улучшить, однако приятно слышать, что каждый сектор выполняет своё задание и содействует общему благу. В этом заслуга каждого сотрудника, отметил Папа, обращаясь ко всем с сердечной благодарностью.

В завершение своей речи Святейший Отец напомнил ватиканским сотрудникам о недавнем Юбилее Милосердия: «В этом году Господь переполнил нас Своей благодатью», но Его милость вовсе не закончилась вместе с Юбилеем:

«Эта благодать внутри нас, потому что мы помогаем ей приносить плоды в нашей повседневной жизни, как дома, так и на работе и повсюду. Пусть ваши сердца наполняются милосердием и юбилейной благодатью, которую Христос заново разжигает в нас».

Источник: Радио Ватикана