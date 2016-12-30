Путин поздравил Папу Римского с Рождеством и Новым годом

Москва, 30 декабря. Президент России Владимир Путин поздравил с Рождеством и Новым годом Папу Римского, выразил уверенность в развитии конструктивного взаимодействия между РФ и Ватиканом, говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

«Поздравляя с праздником Рождества Христова и Новым годом Его Святейшество Папу Римского Франциска, глава Российского государства выразил уверенность в дальнейшем плодотворном развитии конструктивного взаимодействия между Россией и Ватиканом, основывающегося на близости подходов к наиболее острым проблемам современности и уважении общих гуманистических ценностей», — передает пресс-служба.

Источник: РИА Новости