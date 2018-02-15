Проповедь Папы Франциска в Пепельную среду. Рим, базилика Св. Сабины. 14 февраля 2018 г.

Время Великого Поста – это время благоприятное для того, чтобы исправить фальшиво звучащие аккорды нашей христианской жизни и воспринять новую, радостную, преисполненную надежды весть Пасхи Господней. Церковь с присущей ей материнской мудростью приглашает нас особым образом заняться тем, что способно ослабить или даже подорвать веру нашего сердца.

Мы подвержены многочисленным искушениям. Каждый из нас знает, с какими трудностями ему приходится иметь дело. И мы вынуждены с сожалением отметить, что в быстротекущих обстоятельствах нашей повседневной жизни постоянно звучат голоса, эксплуатирующие тему боли и неуверенности: единственное, что они стремятся сделать – это посеять неверие. Если, как часто говаривала Мать Тереза, плод веры есть милосердие, то плодом неверия являются апатия и капитуляция. Неверие, апатия и капитуляция – вот демоны, которые убивают и парализуют души верующих людей.

Великий Пост – это идеальное время, подходящее, чтобы разоблачить эти и другие искушения, чтобы биение наших сердец снова смогло попадать в ритм биению живого Сердца Иисуса. Всё время Поста пронизано одной установкой, которая, можно сказать, выражает себя тремя понятиями, предложенными нам для того, чтобы возродить верующие сердца: остановиться, увидеть, возвратиться.

Остановись хоть ненадолго, оставить позади треволнения и беспокойства, наполняющие душу горькими чувствами, дабы никогда и нигде не оказаться в их плену. Так не поддавайся же принуждению к быстротекущей жизни, которая бесследно рассеивается, распадается, а в итоге, уничтожает время, предназначенное для общения с семьей, с друзьями, детьми, с бабушками и дедушками, время, которое может стать подарком, время с Богом…

Остановись хоть ненадолго, чтобы воздержаться от необходимости хвалиться и быть на виду, чтобы постоянно фигурировать на «доске объявлений» – ведь всё это заставляет нас забыть о ценности подлинной близости и глубоких размышлений.

Остановись хоть ненадолго, чтобы воздержаться от надменных взглядов, от брошенных походя уничижительных комментариев, которые проистекают из пренебрежения вниманием, сочувствием и уважением к ближним, в первую очередь к тем из них, кто уязвим, изранен и, может быть, даже является пленником собственных грехов и заблуждений.

Остановись хоть ненадолго, чтобы воздержаться от желания держать всё на свете под контролем, знать всё на свете, разрушать всё на свете – всё это гнездится там, где мы отказываемся от благодарности за дар жизни и за всё хорошее, что с нами случается.

Остановись хоть ненадолго, чтобы освободиться от оглушительного шума, который ранит и травмирует наш слух, так что мы вовсе забываем о плодотворной и творческой силе молчания.

Остановись хоть ненадолго, чтобы освободиться от отношений, порождающих пустые, непродуктивные мысли, отношений, обусловленных одиночеством и жалостью к себе, из-за которых мы избегаем настоящего общения с ближними, отказываемся разделить с ними их тяготы и страдания.

Остановись хоть ненадолго, чтобы освободиться от пустоты всего сиюминутного, моментального и мимолетного, лишающего нас корней, глубоких связей, понимания ценности традиции и осознания сути нашего всё еще продолжающегося странствия.

Остановись, чтобы видеть и созерцать!

Присмотрись к поступкам, которые не позволяют умереть милосердию, которые поддерживают негасимым огонек веры и надежды. Взгляни в лица тех, кто руководствуется Божьим милосердием и добродетелью и притом трудится рядом с нами.

Присмотрись к нашим семьям, которые изо дня в день, прилагая все усилия, продолжают идти вперед по жизненному пути, которые, несмотря на многочисленные проблемы и серьезные трудности, всячески стараются превратить свои дома в школу любви.

Присмотрись к выражениям лиц наших детей и молодежи, охваченных жаждой будущего и надеждой, всецело устремленных к «завтра» со всеми его возможностями – они так нуждаются во внимании и защите! Они – зеленеющие побеги любви и жизни, указывающие пути к свету в мире наших эгоистичных и скудных расчетов.

Присмотрись к нашим старикам, на чьих лицах оставило свой след время. В этих лицах – живая память народа. В этих лицах отражается работа Божией Премудрости.

Присмотрись к лицам болящих и ухаживающих за ними: в своей уязвимости и служении они еще раз напоминают нам, что ценность человеческой личности никоим образом не сводится к критериям расчетов эффективности.

Присмотрись к лицам многочисленных раскаивающихся грешников: они так стараются исправить свои промахи и ошибки. Присмотрись к тем, кто борется с обрушившимися на них несчастьями и страданиями, кто полон решимости изменить свою ситуацию и продолжить путь.

Присмотрись к лику Распятой Любви и созерцай Ее: Она и сегодня продолжает с креста одаривать нас надеждой, Она протягивает руку тем, кто сам ощущает себя распятым, кто несет по жизни бремя своих неудач, разочарований и горя.

Присмотрись к подлинному лику Христа и созерцай его: Он был распят из-за любви ко всем без исключения людям. Неужели ко всем? Да, ко всем! Созерцать Его лик – значит принять приглашение вступить в это великопостное время, чтобы одержать победу над демонами неверия, апатии и капитуляции. В Его лике мы читаем призыв к тому, чтобы громко взывать: «Царствие Божие возможно!»

Остановись, приглядись и возвратись. Вернись в дом отчий! Возвратись без страха к широко распахнувшему свои объятия Отцу, богатому милосердием (ср. Еф 2,4), ожидающему тебя.

Возвратись без страха, ибо настало время благоприятное, чтобы вернуться домой, вернуться в дом «Отца Моего и Отца вашего» (ср. Ин 20,17). Время, когда следует позволить своему сердцу стать чувствительным… Упорствуя на пути зла, ты только приумножаешь разочарования и печаль. Настоящая жизнь – это нечто совсем другое, и нашему сердцу это вполне известно. И Бог снова и снова протягивает нам руку (см. Misericordiae Vultus, 19).

Возвратись без страха, чтобы разделить радость тех, кто прощен.

Возвратись без страха, чтобы вкусить исцеляющую и примиряющую милость Божию. Позволь Господу исцелить раны греха и исполнить пророчество, услышанное нашими предками: «И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам; и возьму из плоти вашей сердце каменное, и дам вам сердце плотяное» (Иез 36,26).

Остановись, приглядись и возвратись!

Перевод «Сибирской католической газеты»