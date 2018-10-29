Проповедь Папы Франциска на заключительной Мессе XV Генеральной ассамблеи Синода епископов. 28 октября 2018 г., собор Св. Петра

Повествование, которое мы только что выслушали, является последним в ряду тех фрагментов, которые евангелист Марк посвящает служению странствующего Иисуса. Теперь Он собирается войти в Иерусалим, чтобы там принять смерть и воскреснуть. Таким образом получается, что Вартимей – это последний из присоединившихся к Иисусу в пути людей: из нищего, сидящего на дороге в Иерихон, он становится учеником вместе с другими учениками следующим в Иерусалим. Так и мы шли вместе, мы были «Собором». Нынешнее Евангелие запечатлевает три шага на пути веры.

Сначала обратимся к фигуре Вартимея. Это имя означает «сын Тимея». Так и характеризует его Евангелие: «Вартимей, сын Тимея» (Мк 10,46). Но, как ни странно, его отца нигде не найти. Вартимей в одиночестве лежит на обочине, вдали от дома, не имея отца. Он нелюбим, он покинут. Он слеп, и некому его выслушать. Но Иисус слышит его мольбу. Когда тот приближается к Нему, Он позволяем ему говорить. Нетрудно было догадаться, чего желал Ватимей: разумеется, слепец хочет видеть, хочет, чтобы к нему вернулось зрение. Но Иисус не спешит: Ему нужно время, чтобы успеть выслушать. Это и есть первый шаг на пути веры – слушать. Здесь перед нами апостольство уха: слушать, прежде чем говорить.

Тем не менее, многие из бывших с Иисусом велят Вартимею молчать (см. Мк 10,48). Для этих учеников человек в нужде представлял собой помеху на их пути, что-то неожиданное и незапланированное. Они принимали во внимание собственное расписание, а не расписание их Наставника, предпочитали говорить сами, а не слушать других. Они следовали за Иисусом, при этом держа в уме собственные планы. Это – та угроза, которой следует постоянно остерегаться. Ведь для Иисуса вопль молящих о помощи – это не помеха, а вызов. Как же важно нам вслушиваться в жизнь! Дети Отца Небесного заботятся о своих братьях и сестрах не пустой болтовней, а открытостью нуждам ближних. Они слушают терпеливо и с любовью, так же, как Бог слушает нас, слушает наши молитвы, сколь бы часто повторяемы они ни были. Богу это никогда не надоедает, Он счастлив всякий раз, когда мы взыскуем Его. Так и мы просим о благодати способного слушать сердца. Я хочу обратиться к молодежи от имени всех нас, старших: простите нас за то, что мы частенько не слушали вас, за то, что мы, вместо того, чтобы открыть вам свои сердца, лишь наполняли ваши уши. Мы, Церковь Иисуса Христа, хотим с любовью слушать вас, будучи притом уверенными в двух вещах: ваша жизнь драгоценна в глазах Бога, ибо Бог молод и любит молодых; ваша жизнь драгоценна и в наших глазах, она действительно необходима нам, чтобы идти вперед.

После слушания следующий шаг на пути веры – близость. Присмотримся к Иисусу: Он не делегирует кого-то из следующего за ним «великого множества», а лично встречается с Вартимеем. Он спрашивает его: «Чего ты хочешь от Меня?» (Мк 10,51). Что ты хочешь? Иисус весь поглощен общением с Вартимеем. Он не пытается обойти его стороной. Что Мне сделать? Не просто говорить, а именно сделать что-то для тебя, не следуя лишь своим мыслям, а для тебя в твоей конкретной ситуации. Вот как действует Бог. Он лично вовлечен в общение любви с каждым человеком. Совершая действия, Он тем самым обращается с посланием. И таким образом вера расцветает на жизненном пути.

Вера проходит через жизнь. Если же вера касается одних только доктринальных формул, она рискует стать чисто умственным, не затрагивающим сердца занятием. А там, где сосредотачиваются на одной только внешней активности, возникает риск редукции веры к нравоучительству и социальной работе. Но на самом деле вера есть жизнь, она пребывает в изменившей нашу жизнь любви Божией. Нам не следует выбирать между доктриной и внешней активностью. Мы призваны соработничать Богу на свой манер: в близости, прилепившись к Нему, в общении друг с другом, рядом с нашими братьями и сестрами. Близость – это секрет возвещения самой сути веры, а не какой-то второстепенный аспект.

Быть ближним значит привносить новизну Бога в жизнь наших братьев и сестер. В этом противоядие от соблазна легких ответов и быстрых решений. Так давайте же спросим самих себя: способны ли мы как христиане стать близкими, вырваться из круга «своих» и обнять тех, кто «не из наших», но кого всем сердцем взыскует Бог? При этом всегда будет оставаться актуальным искушение, столь часто описанное в Священном Писании – искушение умыть руки. Именно так поступает толпа в сегодняшнем Евангелии. Именно так Каин поступил с Авелем, а Пилат с Иисусом. Все они умыли руки. Мы же хотим подражать Иисусу и подобно Ему «марать руки». Он есть Путь (Ин 14,6) вдруг остановивший свое течение ради Вартимея. Он есть Свет миру (Ин 9,5), склонившийся, чтобы помочь слепцу. Осознаем же, что Иисус замарал Свои руки ради каждого из нас. Взглянем же на Крест, сделаем его отправной точкой и вспомним, что Бог стал моим ближним в грехе и смерти. Он стал моим ближним: именно отсюда всё и начинается. И, если мы из любви к Нему тоже становимся кому-то ближними, то, тем самым, превращаемся в носителей новой жизни. Не наставниками кого-то, не экспертами от сакрального, а свидетелями спасающей любви.

Итак, третий шаг есть свидетельство. Присмотримся к ученикам, которые по указанию Иисуса позвали Вартимея. Они не приближаются к нищему с монетой, чтобы этим заткнуть ему рот, или же чтобы дать полезный совет. Они приближаются во имя Иисуса Христа. Они говорят ему только три слова, и всё это – слова Иисуса: «не бойся, вставай, зовет тебя» (Мк 10,49). Повсюду в Евангелиях один только Иисус повторяет: «Не бойся», ибо только Он один «слышит» внимающих Ему. В Евангелиях только один Иисус взывает: «Встань», исцеляя притом дух и плоть. Только Иисус призывает, преображая жизнь последовавших за Ним, помогая подняться падшим, внося Божий свет во тьму жизни. Как же много детей, как же много молодых людей подобно Вартимею взыскуют в своей жизни свет! Они взыскуют настоящей любви. И, подобно Вартимею, взывавшему средь огромной толпы к одному только Иисусу, и они тоже в своих жизненных поисках зачастую находят лишь пустые обещания, но очень мало действительно заботливых людей.

Это не по-христиански, пассивно ожидать пока наши ищущие братья и сестры сами постучат к нам в двери. Это мы должны выйти им навстречу, предлагая им притом не себя самих, а Иисуса. Он посылает нас, подобно тем Своим ученикам, ободрять других людей, воскрешать их во имя Его. Он посылает нас, чтобы мы сообщили каждому встреченному человеку: «Бог просит тебя позволить Ему тебя любить». Но как же часто вместо этой освобождающей вести мы приносим в Церковь самих себя, свои «рецепты» и «бренды»! Как же часто вместо того, чтобы сделать своими слова Господа, мы распространяем собственные идеи, выдавая их за Его слово! Как же часто люди скорее ощущают присутствие наших институтов, нежели дружеское присутствие Иисуса! Во всех этих случаях мы в большей мере напоминаем НПО, контролируемое государством агентство, а не общину спасенных, живущих в радости Господней.

Слушать, быть ближним, свидетельствовать. Странствие веры в сегодняшнем Евангелии завершается чудесным и удивительным образом, когда Иисус произносит такую фразу: «Иди, вера твоя спасла тебя» (Мк 10,52). Между тем, Вартимей не исповедовал веру и не творил добрых дел, он всего лишь взывал о милости. Ощущать себя нуждающимся в Спасении – это начало веры. И это – прямой путь к встрече с Иисусом. Вера, спасшая Вартимея, была сопряжена не с его отчетливыми представлениями о Боге, а с его стремлением найти Его, с его желанием встретиться с Ним. Вера имеет дело с встречей, а не с теорией. Это во встрече Иисус проходит рядом, это во встрече пульсирует сердце Церкви. Это значит, что эффективным окажется наше свидетельство жизни, а не наша проповедь.

Всем вам, принявшим участие в нашем «совместном путешествии», я говорю «спасибо» за ваше свидетельство. Мы работали в контакте друг с другом, искренне, с желанием послужить народу Божию. Так пусть же Господь благословит наши шаги, чтобы мы могли слушать молодежь, стать близкими ей и свидетельствовать ей об Иисусе, Радости нашей жизни.

Перевод «Сибирской католической газеты»