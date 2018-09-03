Программа Апостольского визита Папы Франциска в страны Балтии

Как уже сообщалось ранее, в сентябре Святейший Отец совершит паломничество в Литву, Латвию и Эстонию. Апостолький визит пройдет 22-25 сентября. Не только католики прибалтийских стран, но и верующие России, а также других соседних стран ждут приезда Папы Римского Франциска. Из Новосибирска Преображенскую епархию приедет представлять её Ординарий — епископ Иосиф Верт.

В связи с этим напоминаем программу Апостольского путешествия Папы Франциска в страны Балтии:



Литва — Вильнюс и Каунас

В субботу утром, 22 сентября, самолет итальянской авиакомпании «Alitalia» со Святейшим Отцом на борту вылетит из Рима в направлении литовской столицы и уже около 11.30 приземлиться в международном аэропорту Вильнюса. Там состоится торжественная церемония приветствия Понтифика, сразу после которой Папа отправится в Президентский дворец, где встретится с главой Литвы и представителями органов власти, гражданского общества и дипломатического корпуса.

Во второй половине дня Папа Франциск посетит вильнюсский санктуарий Матери Божьей Остробрамской, где помолится перед чудотворной иконой Богородицы и встретится с молодежью на площади перед святыней.

Утром следующего дня, 23 сентября 2018 года, Папа направится в Каунас, где в местном парке «Santakos» возглавит воскресную Св. Мессу, которая завершиться совместной молитвой «Ангел Господень».

На вторую половину дня запланирована встреча Папы Франциска со священниками, монашествующими и семинаристами в кафедральном соборе Каунаса.

После этого Святейший Отец вернется в Вильнюс, где завершит официальную программу литовского этапа путешествия посещением Музея оккупации и борьбы за свободу и короткой молитвой о всех жертвах войны.



Латвия — Рига и Аглона

Утром, 24 сентября, Папа вылетит из Вильнюса в столицу Латвии. Около половины девятого утра самолет с Понтификом приземлиться в международном аэропорту Риги. Там же, в аэропорту, состоится официальная встреча. А уже церемония приветствия — во дворе Президентского дворца.

После церемония приветствия Папа Франциск направится в сам Президентский дворец для встречи с латышским лидером и другими представителями политической власти, с членами гражданского общества и дипкорпуса.

Затем запланирована церемония возложения венков к Памятнику Свободы — монумента в память о погибших борцах за независимость Латвии.

Дальнейшая программа предусматривает экуменическую встречу Папы Франциска в Домском кафедральном соборе (здание Евангелическо-Лютеранской Церкви Латвии), а после нее — визит Папы Римского в католический кафедральный собор Святого Иакова.

После обеда с местными епископами Предстоятель Римско-Католической Церкви вертолетом отправится в санктуарий Матери Божьей Аглонской, где отслужит Святую Мессу и произнесет проповедь к верующим. После богослужения Папа вернется в Ригу, а оттуда на самолете — в Вильнюс.



Эстония — Таллин

Вторник, 25 сентября, последний день визита, начнется перелетом из Вильнюса в Таллинн, столицу Эстонии. Здесь также после традиционного приветствия Епископ Рима проведет встречу с президентом Эстонии, представителями гражданского общества и дипкорпуса в Президентском дворце.

Кроме того, программа визита Папы в Эстонию предусматривает экуменическую встречу с молодежью в лютеранской церкви св. Карла, а также встречу с сотрудниками католических благотворительных организаций в католическом кафедральном соборе свв. Петра и Павла.

После обеда в монастыре сестёр бригидок, Папа встретится в кафедральном соборе с нуждающимися, получающими помощь в каритативных отделениях Церкви.

Затем Папа Франциск возглавит Святую Мессу на площади Свободы, после которой простится с эстонскими верующими и направится в международный аэропорт Таллинна, откуда около семи часов вечера вылетит в Рим.

В 21.20 самолет с Понтификом на борту приземлится в римском международном аэропорту «Ciampino».

Визит в балтийские страны станет для Папы Франциска уже 23-м путешествием за пределы Италии.