Признано еще одно чудо, совершенное по молитвам к Павлу VI

Члены Конгрегации по канонизации святых единогласно признали еще одно чудо, приписываемое молитвенному предстательству Папы Римского Павла VI (Джованни Баттиста Монтини). Об этом сообщает ресурс Vatican Insider.

Таким образом, сделан еще один шаг на пути к канонизации блаженного Папы Монтини, который правил в 1963-1978 гг.

Чудесное исцеление произошло с беременной женщиной, живущей около итальянской Вероны. Страдая тяжелой патологией, которая могла обернуться смертью и для ребенка и для нее самой, она молилась у реликвии, связанной с Павлом VI. Это произошло в санктуарии Санта-Мария-делле-Грацие в городе Брешиа вскоре после беатификации Папы Монтини.

Через некоторое время после этого, 25 декабря 2014 года, на праздник Рождества Христова, женщина родила девочку, причем ребенок родился совершенно здоровым.

Уроженец Брешиа, Павел VI был причислен к лику блаженных Папой Франциском 19 октября 2014 года. Новое чудо открывает путь к его прославлению в лике святых.

Канонизация может состояться в октябре текущего года в Риме, во время Синода Епископов, посвященного проблемам молодежи.

Источник: Благовест-инфо