Приветственная речь президента Эстонии Керсти Кальюлайд Святейшему Отцу

Четвёртый (завершающий) день Апостольского путешствия Папы Франциска в страны Балтии был посвящён Эстонии. После прибытия во вторник утром в Таллиннский аэропорт, кортеж Епископа Рима отправился в район Кадриорг, где расположена канцелярия президента Эстонской Республики. В резиденции главы государства состоялась встреча Святейшего Отца с представителями властей, гражданского общества и дипломатического корпуса. Ниже мы приводим речь президента Эстонии Керсти Кальюлайд с этой встречи в полном объеме.

Ваше Святейшество,

я очень рада приветствовать Вас в Эстонии в период, когда мы празднуем столетнюю годовщину образования нашего государства.

Наша декларация независимости, провозглашенная 24 февраля 1918 года, дала всем гражданам равные свободы, несмотря на их политические взгляды, национальность или вероисповедание. Свобода веры – именно та непоколебимая скала, на которой держится наша демократия.

Хотелось бы напомнить здесь о беседе, состоявшейся в Ватикане почти сто лет назад. Дипломат сражавшейся в Освободительной войне за свою независимость Эстонии Каарел Роберт Пуста, ходатайствуя о признании Эстонского государства, встретился с государственным секретарем кардиналом Пьетро Гаспарри, которого, в числе прочего, интересовали связи государства и церкви. Пуста рассказал о полной свободе веры в новой республике, на что кардинал радостно заметил: «Ну тогда мы – друзья».

Эта дружба продолжается в течение всех этих лет, даже самых тяжелых. Святой Престол никогда не признавал насильственную оккупацию Эстонии, вы всё это время не устанавливали здесь апостольскую администратуру по политическим причинам – sedisvacantia rerum politicarum causa.

Святой Престол своим моральным и политическим авторитетом оказал поддержку страдающим от коммунистического режима народам Европы, придав им духовных сил и вдохновения для завоевания свободы и напомнив слова апостола Павла в послании к римлянам: «Не будь побежден злом, но побеждай зло добром»!

Более четверти века Эстония снова живет свободной. За это время многое изменилось, но Эстония всегда оставалась верна свободе, открытости и демократии, на которых базируется быстрое развитие нашего общества. Напомню здесь поэтические строки посетившего Эстонию 25 лет назад папы Иоанна Павла II:

«Свободу нужно постоянно завоевывать, ею нельзя просто обладать.

Она приходит как дар, но ее сохранение – это борьба».

Свою свободу и права человека мы должны отстаивать постоянно. Если мы не будем этого делать, то можем получить несколько беззаботных дней, но очень тревожное будущее.

Бегство от мировых проблем никого не делает сильнее и счастливее, потому что за закрытыми дверями растет страх, а не творческое и дающее уверенность будущее. Мы все несем ответственность за поиск решения мировых проблем. Пусть это будут лишения бегущих от дикости и войны людей, изменения климата, миграционные проблемы или бедность.

В период быстрых перемен и экономического развития нельзя забывать о самых ранимых: бедных, больных, детях, стариках. Мы должны помнить, что экономический успех обязывает нас замечать и помогать. Или, используя Вашу собственную мысль: «… народ, который не заботится о своих детях и стариках, лишен надежды».

Ваше Святейшество,

преодоление связанных с изменением климата проблем является основным вопросом нашего времени. Мы знаем, как тесно это связано с проблемами миграции. Конечно, сбалансировать климатические изменения помогает быстрое развитие технологий, но это лишь одна сторона, потому что надо заниматься также изменением существующего потребительского поведения и образа мышления.

Лидерами в этом деле могут стать также самые маленькие государства и народы, потому что мы обладаем необходимой мобильностью для проведения быстрых перемен. Хорошим примером служит зародившееся в Эстонии и превратившееся на прошлой неделе во Всемирный день уборки движение «Сделаем!». Это говорит о том, что маленькие тоже могут быть большими в решении мировых проблем. От всех нас зависит, какую планету мы оставим будущим поколениям. Эстонский писатель Яан Каплинский предложил в качестве символа борьбы с бездумным потреблением кафтаны Франциска Ассизского, которые он постоянно чинил, но не выбрасывал.

Хотелось бы закончить словами Франциска Ассизского: «Там, где ненависть, позволь мне сеять любовь. Где несправедливость – облегчение. Где тьма – свет. Где скорбь – радость».

Ваше Святейшество,

Благодарю Вас и выражаю уверенность в том, что наша дружба будет вечной.

Кадриорг, Таллин, Эстония

25 сентября 2018 года