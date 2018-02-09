«Прими крест на чело твое»

«Прими крест на чело твое, сам Христос укрепляет тебя знаменем победы. Учись познавать его и следовать за ним».

В воскресенье 21 января 2018 года у общины римско-католического прихода во имя святой праведной Анны г. Екатеринбурга был повод для большой радости: принятие новых людей в катехуменат.

Всего оглашенных было 18 человек: Денис, Алена, Сергей, Виктор, Димитрий, Наталья, Татьяна, Людмила, Владимир, Евгений, Олег, Мария, Ирина, Елизавета, Юлия, Глеб, Виталий, Сергей.

Обращаясь к оглашенным, настоятель прихода о. Антоний Гсель сказал:

«Дорогие кандидаты, я очень рад что сегодня община увидела вас и познакомилась с вами потому что с сегодняшнего дня вы становитесь полноценными членами этой Церкви, этого прихода, этой общины и вы особая молитвенная забота каждого верующего христианами. Мы будем особенно молиться за вас в это время подготовки когда вы будете проходить катехизацию, чтобы вы не только узнали что-то новое, но чтобы эти слова Евангелия стали для вас частью жизни. Чтобы они как семя упали в сердце ваше и принесли обильные плоды».

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Спасибо сестре Ирине за ее плодотворное катехизаторское служение. И добро пожаловать в нашу общину, дорогие катехумены!

Дмитрий Кравченко,

верный екатеринбургского прихода Св. Анны