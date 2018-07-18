Президент Филиппин извинился перед Богом

Президент Филиппин Родриго Дутерте извинился перед Богом за то, что выражался в его адрес оскорбительными словами.

Об этом сообщает канал Fox News со ссылкой на видео, опубликованное на официальной странице филиппинского лидера в Facebook.

Отмечается, что Дутерте извинился за то, что называл Бога оскорбительными словами. «Я извиняюсь только перед Богом и больше ни перед кем», — сказал Дутерте.

Он указал, что если своими словами оскорбил Бога, то Господь был бы рад услышать его извинения.

«Почему? Потому что мой Бог является всепрощающим. Он не помнит прошлых обид. Почему? Потому что он создал меня хорошим, а не плохим», — добавил он.

Напомним, что ранее президент Филиппин заявил, что уйдет в отставку, если ему докажут, что Бог есть.

Источник: УНИАН