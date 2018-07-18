Президент Филиппин извинился перед Богом

Президент Филиппин извинился перед Богом

Июль 18, 2018

Президент Филиппин извинился перед Богом за то, что выражался в его адрес оскорбительными словами.

Об этом сообщает канал Fox News со ссылкой на видео, опубликованное на официальной странице филиппинского лидера в Facebook.

Отмечается, что Дутерте извинился за то, что называл Бога оскорбительными словами. «Я извиняюсь только перед Богом и больше ни перед кем», — сказал Дутерте.

Он указал, что если своими словами оскорбил Бога, то Господь был бы рад услышать его .

«Почему? Потому что мой является всепрощающим. Он не помнит прошлых обид. Почему? Потому что он создал меня хорошим, а не плохим», — добавил он.

Напомним, что ранее президент Филиппин заявил, что уйдет в отставку, если ему докажут, что Бог есть.

 

Источник: УНИАН

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