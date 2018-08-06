Престольным праздником Кафедрального собора и Преображенской епархии открылась «Фаворская неделя»

Празднованием Преображения Господня – престольного праздника Кафедрального собора и Преображенской епархии началась ежегодная «Фаворская неделя», которая по традиции проходит в первой декаде августа (в 2018 году — с 6 по 12 августа) во всех католических приходах Урала и Западной Сибири.

В понедельник, 6 августа, утреннюю Мессу в главном храме епархии совершил Ординарий Преображенской епархии епископ Иосиф Верт, которому сослужили протоиерей Иван Лега и диакон Вадим Ладыгин.

В качестве министрантов в Мессе также принимали участие воспитанники Санкт-Петербургской высшей духовной семинарии «Мария – Царица Апостолов».

В своем вступительном слове Владыка сказал:

«Дорогие братья и сестры, я поздравляю всех вас с нашим Престольным праздником Кафедрального собора и Преображенской епархии! И, хотя основное торжество будет в следующее воскресенье, но Праздник – он именно сегодня, 6 августа. Каждый раз, когда мы идем в наш Кафедральный собор, мы мысленно можем соединиться с Апостолами: Петром, Иаковом, Иоанном, которые вместе с Иисусом взбирались на Гору Преображения – на Фавор. И там Иисус преобразился. Когда мы заходим в собор – это центральный образ нашего храма. Он помогает нам лучше представить себе главные тайны нашего собора. На этой Святой Мессе помолимся за наш приход, за всю нашу епархию, чтобы Господь дал нам этого небесного Света, эту благодать, в которой мы больше и больше преображаемся!».

Чтение Святого Евангелия и проповедь после его возглашения совершил недавно рукоположенный диакон Вадим Ладыгин, выпускник Санкт-Петербургской семинарии, а ныне – штатный клирик Кафедрального собора Преображения Господня.

За богослужением играла на органе и пела главный органист собора и регент хора Валерия Беляевскова.

А в завершение Торжества Преосвященный Иосиф вновь обратился ко всем служившим и молившимся в храме, поделившись личным восприятием сегодняшнего праздника:

«Сегодня утром, когда я только встал и вспомнил, что у нас такой праздник – Торжество, я на своём электронном устройстве задал слово «Преображение Господне» в аудиорежиме. И сразу же на экране появилась Торжественная Месса в кафедральном соборе в Кёльне. Огромный храм, прекрасная музыка! И много-много людей, хотя это не Престольный праздник кёльнского храма. То есть, наша ситуация – мы находимся в диаспоре, мы здесь меньшинство, нас не так много сейчас на богослужении, не так много будет вечером. Даже в воскресенье нас будет не так много, потому что это время отпусков. Однако, всё-таки, учеников было всего лишь трое, но им так хорошо было там, что Пётр даже не хотел уходить с горы Преображения. Постараемся эту неделю, так называемую «Фаворскую неделю», провести в таком возвышенном духе. Пусть это время принесет всем нам много благодати, и чтобы через нас наши молитвы помогли многим людям в нашем приходе и в нашей Преображенской епархии!»



Смотрите также фоторепортаж, подготовленный ТВ «Кана»: