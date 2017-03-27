Председатель Европарламента: без ценностей Европы не существует

Сплоченная Европа жизненно необходима для защиты свободы, демократии и мира, отметил председатель Европарламента Антонио Таяни в интервью Радио Ватикана, которое дал 24 марта за несколько часов до запланированной в Ватикане встречи Папы Франциска с лидерами европейских государств. Напомним, что они прибыли в итальянскую столицу по случаю празднования 25 марта 60-летия подписания Римских соглашений.

Безработица среди молодого населения, терроризм и миграция — главные вызовы, на которые Евросоюз должен дать срочные ответы, уверен новый председатель Европарламента.

«Терроризм не знает границ, поэтому и антитеррористические операции не должны иметь препятствий, связанных с границами», — убежден политик. Поэтому, по его мнению, нужно усиливать сплоченность, расширять сотрудничество между полицейскими структурами, судебными органами и спецслужбами. Главную цель своей деятельности на посту главы Европарламента Антонио Таяни видит в содействии единству Европы, чтобы она была действительно «Европой народов».

Он высказался за продолжение диалога с Великобританией, несмотря на решение страны выйти из ЕС. Он признал, что так называемый Brexit «не является позитивным результатом для Европы» и добавил, что «сейчас нужно быть прагматичными: вести переговоры с британцами и защищать интересы жителей остальной Европы». «Мы должны так работать, чтобы будущие отношения между Евросоюзом и Великобританией были положительными. Великобритания выходит из Европейского союза, но не покидает Европу», — добавил политик.

Антонио Таяни подчеркнул необходимость заново открыть ценности, которыми была вдохновлена ​​сама идея создания Европейского союза: «Мы должны подарить своим детям возможность и желание верить в будущее. Без ценностей, без идентичности Европы не существует. И если мы хотим противостоять с необходимым мужеством серьезным вызовам сегодняшнего дня, мы должны верить в нашу пеструю и объединенную идентичность».

Сегодня, по мнению А. Таяни, ощущается необходимость приблизить граждан к политическим институтам, сократить дистанцию, которая существует между Брюсселем и жителями, общаясь с ними, объясняя происходящее, давая конкретные ответы на их запросы, стремясь решить проблемы, с которыми не справляются отдельные страны или местные органы власти.

Председатель Европарламента пожелал, «чтобы Европа продолжала свой путь, исправляя совершенные ошибки, заполняя пробелы, которые существуют, и работая в интересах граждан». Именно это послание, как сообщил Антонио Таяни, европейские лидеры и передают понтифику.

По материалам белорусской редакции Радио Ватикана