Празднование Сретения Господня и Дня посвященной Богу жизни в Кафедральном соборе Новосибирска

2 февраля в Церкви с древних времен отмечается праздник Сретения Господня. Более молодая традиция, принятая у католиков, связывает с днем посвящения Младенца Иисуса Его Небесному Отцу в Иерусалимском храме празднование Дня посвященной Богу жизни, главными действующими лицами которого являются сегодняшние последователи Иисуса в соблюдении трех евангельских советов. В этот день монашествующие и члены секулярных институтов посвященной Богу жизни обновляют свои обеты целомудрия и послушания, а вся Церковь молится об их святости.

На торжественной Мессе праздника в Кафедральном соборе Преображения Господня сегодня присутствовало особенно много лиц посвященной Богу жизни, поскольку в Новосибирске подошла к своему концу ежегодная встреча монашествующих Преображенской епархии. Напомним, что она началась 30 января. В ней приняли участие 56 сестер-монахинь, а также монахи-мужчины Энтони Бранаган, CSsR, Анджей Легеч, CSsR, Себастиан Прието Силва, SJ, Янез Север, SJ, Коррадо Трабукки, OFM.

По традиции в начале Сретенского праздничного богослужения были освящены свечи, после чего состоялась процессия с возженными светильниками к алтарю.

Свеча, которую монашествующие держали в руках во время торжественной церемонии, – это светильник «мудрой девы» из Евангелия от Матфея (Мф 25,1-13), с которым выходят навстречу Спасителю. Упомянутый выше чин обновления монашествующими своих обетов имел место перед заключительным благословением.

После окончания богослужения участникам завершившейся встречи была предложена поездка в Сибирский Кармил, в ходе которой монахиням, осуществляющим в Церкви «служение Марфы», была предоставлена возможность вознести молитвы Господу вместе с их сестрами, пребывающими в затворе.

Подробнее о праздничной Мессе в Кафедральном соборе рассказывает фоторепортаж ТВ «Кана»: