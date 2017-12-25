Послание Папы «Граду и Миру»: увидеть Младенца Иисуса в страдающих детях

Послание Папы «Граду и Миру»: увидеть Младенца Иисуса в страдающих детях

Декабрь 25, 2017

В полдень 25 декабря Святейший Отец Франциск обратился к верующим и ко всем людям доброй воли с традиционным посланием «» — «Граду и миру» и преподал им торжественное благословение.

— Дорогие братья и сёстры, с Рождеством Христовым!

В Вифлееме от Пресвятой Девы Марии родился Иисус. Он рождён не по воле человеческой, но как дар любви Бога Отца, Который «так возлюбил , что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» (Ин 3,16).

Это событие возобновляется сегодня в памяти Церкви, паломницы во времени: вера христианского народа вновь переживает в литургии Рождества тайну Бога, Который приходит к нам, берёт на Себя нашу смертную плоть, становится малым и бедным, дабы спасти нас. Перед лицом столь великой любви Небесного Отца нас переполняет волнение.

Первыми, кто после Марии и Иосифа увидели смиренную славу Спасителя, были вифлеемские пастухи. Они распознали знак, объявленный им ангелами, и пришли поклониться Младенцу. Эти простые, но внимательные люди являются примером для верующих всех времён: столкнувшись с тайной Иисуса, они не смущаются Его нищете, но подобно Марии доверяются слову Божьему и созерцают Его славу простыми очами. Прославляя тайну Слова, ставшего плотью, христиане повсюду свидетельствуют словами евангелиста Иоанна: «Мы видели славу Его, славу, как Единородного от Отца, полного благодати и истины» (1, 14).

Сегодня, когда над миром веют ветры войны, а устаревшая модель развития продолжает производить человеческую, социальную и экологическую деградацию, возвращает нас к Младенцу и призывает увидеть Его в лицах детей, особенно тех, для кого — как для Иисуса — «нет места в гостинице» (Лк 2,7).

Нужно увидеть Иисуса в детях Ближнего Востока, которые продолжают страдать из-за обострения напряжённости между израильтянами и палестинцами.

В этот праздничный день воззовём к Господу о мире для Иерусалима и для всей Святой Земли; помолимся, дабы между сторонами возобладала воля восстановить диалог, и можно было, наконец, достичь переговорного решения, которое позволит двум государствам мирно сосуществовать внутри границ, согласованных между собой и  признанных международным сообществом. Господь да поддержит усилия членов мирового сообщества, которые искренне хотят помочь этой истерзанной земле обрести, несмотря на серьезные препятствия, долгожданное согласие, справедливость и безопасность.

Нужно увидеть Иисуса в лицах сирийских детей, всё ещё отмеченных войной, которая в эти годы обагряла страну кровью. Пусть возлюбленная Сирия, наконец, вновь обретёт уважение к достоинству каждого человека; пусть все её жители стремятся восстановить социальную структуру, в которой не имела бы значения этническая и религиозная принадлежность. Рождество призывает увидеть Иисуса в детях Ирака, все ещё израненного и разделённого военными действиями, которые притесняли его последние пятнадцать лет; в детях Йемена, где полным ходом идёт конфликт, практически  забытый мировым сообществом, несущий тяжкие гуманитарные последствия для населения, страдающего от голода и болезней.

Нужно увидеть Иисуса в лицах африканских детей, особенно тех, кто страдает в Южном Судане, в Сомали, в Бурунди, в Демократической Республике Конго, в Центральноафриканской Республике и в Нигерии.

Нужно увидеть Иисуса в детях везде, где миру и безопасности угрожает опасность напряженности и новых конфликтов. Помолимся, дабы народы Корейского полуострова сумели преодолеть конфронтацию и взрастить взаимное доверие в интересах всего мира. Младенцу Иисусу мы вверяем Венесуэлу, дабы возобновился мирный диалог между различными социальными компонентами на благо всего возлюбленного венесуэльского народа. Увидим же Иисуса в детях, которые вместе со своими семьями страдают от насилия, вызванного конфликтом на Украине и от его серьёзных гуманитарных последствий; помолимся Господу, дабы Он как можно скорее даровал мир этой возлюбленной стране.

Постараемся увидеть Иисуса в детях, чьи родители не имеют работы и не могут обеспечить своим детям безопасное и мирное будущее; в тех, чьё детство было украдено, кто вынужден работать с раннего возраста или завербован в солдаты бессовестными торговцами.

Будем же видеть Иисуса во множестве детей, вынужденных покидать свои страны, путешествовать в одиночку в бесчеловечных условиях, становясь лёгкой добычей для торговцев людьми.

В их глазах мы видим драму многих вынужденных переселенцев: порой они рискуют жизнью, чтобы предпринять утомительные путешествия, которые иногда заканчиваются трагедией. Вновь и вновь я вижу Иисуса в детях, которых я встречал во время моей недавней поездки в Мьянму и Бангладеш; очень надеюсь, что международное сообщество не перестанет работать над тем, чтобы достоинства меньшинств, находящихся в этом регионе, были надлежащим образом защищены. Иисус хорошо знает боль неприятия и тяготы человека, не имеющего места, где приклонить голову. Да не будут наши сердца закрыты, как были закрытыми дома Вифлеема.

Дорогие братья и сёстры, этот знак Рождества обращён ко всем нам: «Младенец в пеленах, лежащий в яслях..» (Лк 2,12). Подобно Деве Марии и Святому Иосифу, подобно вифлеемским пастухам, примем же в Младенце Иисусе любовь Бога, ставшего ради нас человеком, и потрудимся, с Его благодатью, дабы сделать наш мир более человечным, более достойным сегодняшних и завтрашних детей.

Рождество Христа Спасителя да обновит сердца и да родит в них желание созидать более братское и солидарное будущее, да принесёт всем радость и надежду.Доброго Рождества!

 

Источник: Радио Ватикана

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