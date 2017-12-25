Послание Папы «Граду и Миру»: увидеть Младенца Иисуса в страдающих детях

В полдень 25 декабря Святейший Отец Франциск обратился к верующим и ко всем людям доброй воли с традиционным посланием «Urbi et Orbi» — «Граду и миру» и преподал им торжественное благословение.

— Дорогие братья и сёстры, с Рождеством Христовым!

В Вифлееме от Пресвятой Девы Марии родился Иисус. Он рождён не по воле человеческой, но как дар любви Бога Отца, Который «так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» (Ин 3,16).

Это событие возобновляется сегодня в памяти Церкви, паломницы во времени: вера христианского народа вновь переживает в литургии Рождества тайну Бога, Который приходит к нам, берёт на Себя нашу смертную плоть, становится малым и бедным, дабы спасти нас. Перед лицом столь великой любви Небесного Отца нас переполняет волнение.

Первыми, кто после Марии и Иосифа увидели смиренную славу Спасителя, были вифлеемские пастухи. Они распознали знак, объявленный им ангелами, и пришли поклониться Младенцу. Эти простые, но внимательные люди являются примером для верующих всех времён: столкнувшись с тайной Иисуса, они не смущаются Его нищете, но подобно Марии доверяются слову Божьему и созерцают Его славу простыми очами. Прославляя тайну Слова, ставшего плотью, христиане повсюду свидетельствуют словами евангелиста Иоанна: «Мы видели славу Его, славу, как Единородного от Отца, полного благодати и истины» (1, 14).

Сегодня, когда над миром веют ветры войны, а устаревшая модель развития продолжает производить человеческую, социальную и экологическую деградацию, Рождество возвращает нас к Младенцу и призывает увидеть Его в лицах детей, особенно тех, для кого — как для Иисуса — «нет места в гостинице» (Лк 2,7).

Нужно увидеть Иисуса в детях Ближнего Востока, которые продолжают страдать из-за обострения напряжённости между израильтянами и палестинцами.

В этот праздничный день воззовём к Господу о мире для Иерусалима и для всей Святой Земли; помолимся, дабы между сторонами возобладала воля восстановить диалог, и можно было, наконец, достичь переговорного решения, которое позволит двум государствам мирно сосуществовать внутри границ, согласованных между собой и признанных международным сообществом. Господь да поддержит усилия членов мирового сообщества, которые искренне хотят помочь этой истерзанной земле обрести, несмотря на серьезные препятствия, долгожданное согласие, справедливость и безопасность.

Нужно увидеть Иисуса в лицах сирийских детей, всё ещё отмеченных войной, которая в эти годы обагряла страну кровью. Пусть возлюбленная Сирия, наконец, вновь обретёт уважение к достоинству каждого человека; пусть все её жители стремятся восстановить социальную структуру, в которой не имела бы значения этническая и религиозная принадлежность. Рождество призывает увидеть Иисуса в детях Ирака, все ещё израненного и разделённого военными действиями, которые притесняли его последние пятнадцать лет; в детях Йемена, где полным ходом идёт конфликт, практически забытый мировым сообществом, несущий тяжкие гуманитарные последствия для населения, страдающего от голода и болезней.

Нужно увидеть Иисуса в лицах африканских детей, особенно тех, кто страдает в Южном Судане, в Сомали, в Бурунди, в Демократической Республике Конго, в Центральноафриканской Республике и в Нигерии.

Нужно увидеть Иисуса в детях везде, где миру и безопасности угрожает опасность напряженности и новых конфликтов. Помолимся, дабы народы Корейского полуострова сумели преодолеть конфронтацию и взрастить взаимное доверие в интересах всего мира. Младенцу Иисусу мы вверяем Венесуэлу, дабы возобновился мирный диалог между различными социальными компонентами на благо всего возлюбленного венесуэльского народа. Увидим же Иисуса в детях, которые вместе со своими семьями страдают от насилия, вызванного конфликтом на Украине и от его серьёзных гуманитарных последствий; помолимся Господу, дабы Он как можно скорее даровал мир этой возлюбленной стране.

Постараемся увидеть Иисуса в детях, чьи родители не имеют работы и не могут обеспечить своим детям безопасное и мирное будущее; в тех, чьё детство было украдено, кто вынужден работать с раннего возраста или завербован в солдаты бессовестными торговцами.

Будем же видеть Иисуса во множестве детей, вынужденных покидать свои страны, путешествовать в одиночку в бесчеловечных условиях, становясь лёгкой добычей для торговцев людьми.

В их глазах мы видим драму многих вынужденных переселенцев: порой они рискуют жизнью, чтобы предпринять утомительные путешествия, которые иногда заканчиваются трагедией. Вновь и вновь я вижу Иисуса в детях, которых я встречал во время моей недавней поездки в Мьянму и Бангладеш; очень надеюсь, что международное сообщество не перестанет работать над тем, чтобы достоинства меньшинств, находящихся в этом регионе, были надлежащим образом защищены. Иисус хорошо знает боль неприятия и тяготы человека, не имеющего места, где приклонить голову. Да не будут наши сердца закрыты, как были закрытыми дома Вифлеема.

Дорогие братья и сёстры, этот знак Рождества обращён ко всем нам: «Младенец в пеленах, лежащий в яслях..» (Лк 2,12). Подобно Деве Марии и Святому Иосифу, подобно вифлеемским пастухам, примем же в Младенце Иисусе любовь Бога, ставшего ради нас человеком, и потрудимся, с Его благодатью, дабы сделать наш мир более человечным, более достойным сегодняшних и завтрашних детей.

Рождество Христа Спасителя да обновит сердца и да родит в них желание созидать более братское и солидарное будущее, да принесёт всем радость и надежду.Доброго Рождества!

Источник: Радио Ватикана