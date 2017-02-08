Послание Папы Франциска на Великий Пост 2017 года

Слово – это дар. Другой человек – это дар

Дорогие братья и сестры!

Великий Пост – это новое начало, это путь, ведущий к надежной цели: Пасхе Воскресения, победе Христа над смертью. Этот период неизменно обращается к нам с настойчивым приглашением к покаянию: христианин призван обраться к Богу «всем сердцем своим» (Иоил 2,12), чтобы не удовлетворяться житейской заурядностью, но возрастать в дружеских отношениях с Господом. Иисус – это верный Друг, Который никогда не оставляет нас, ибо даже если мы грешим, Он терпеливо ожидает нашего обращения к Нему и самим фактом этого ожидания демонстрирует Свое желание прощать (см. Проповедь на св. Мессе 8 января 2016 г.).

Четыредесятница – это подходящее время, чтобы углубить свою духовную жизнь, прибегая к рекомендованным Церковью средствам освящения, коими есть пост, молитва и милостыня. А в основе всего этого – Слово Божие, которое мы призваны слушать на протяжении всего этого периода и в которое нам следует старательно вникать. Я бы хотел особым образом остановиться на притче о богаче и нищем Лазаре (ср. Лк 16,19-31). Позволим же этому знаменательному евангельскому фрагменту вдохновить нас, ибо в нем нам предложен ключ к пониманию того, каким образом нам следует поступать, дабы достичь подлинного блаженства и жизни вечной, и в котором содержится призыв к искреннему обращению.

1. Другой человек – это дар

Притча начинается с представления главных действующих лиц, но подробнее рассказано о нищем: он находится в отчаянном положении, у него нет сил подняться, он лежит у ворот богача и питается падающими с его стола крошками, всё его тело покрыто струпьями, которые лижут приходящие собаки (ср. Лк 16,20-21). Итак, мы имеем печальную картину с униженным, сломленным человеком на первом плане.

Эта картина становится еще более драматичной, если принять во внимание, что беднягу зовут Лазарь – это имя указывает на обетование и дословно значит «Бог помогает». Итак, это действующее лицо не является анонимом, ему присущи четко выраженные черты и своя собственная жизненная история. И если он по-прежнему остается неизвестным богачу, то для нас он – хороший знакомый, почти близкий человек, он имеет определенный облик и, тем самым, воспринимается как дар, с которым связано неоценимое богатство. Он – существо, которое возжелал и возлюбил Сам Бог. Бог вспомнил о нем, хотя людьми он и забыт – такова его конкретная ситуация (ср. Проповедь 8 января 2016 г.).

Лазарь учит нас тому, что другой человек – это дар. Правильные отношения с людьми основываются на исполненном благодарности признании их ценности. В той же мере и нищий у дверей богача – это не докучливая помеха, а призыв покаяться и изменить свою жизнь. Итак, первое приглашение, содержащееся в этой притче, звучит так: необходимо распахнуть двери своего сердца другому человеку, потому что любой человек – это дар, будь то наши родичи или незнакомый нам бедолага. Великий Пост – это благоприятное время, в которое следует отворить двери любому нуждающемуся и узнать в нем или в ней лик Иисуса Христа. Все мы встречаем таких людей на нашем жизненном пути. Любое живое существо, с которым мы сталкиваемся, является даром и заслуживает на радушное принятие с нашей стороны, заслуживает на наше уважение, на нашу любовь. Слово Божие побуждает нас раскрыть глаза, чтобы принять и полюбить жизнь, особенно в тех случаях, когда эта жизнь слаба. Но для того, чтобы это стало возможно, нам необходимо со всей серьезностью отнестись к тому, что Евангелие говорит нам о богаче.

2. Грех делает нас слепыми

Притча ярко живописует противоречия, в которые погружен богач (ср. Лк 16,19). Этот человек, в отличие от нищего Лазаря, лишен собственного имени, его называют абстрактно: «богач». О его огромном богатстве свидетельствуют его чрезмерно пышные одежды. В то время порфира стоила очень дорого, дороже золота и серебра, так что такие одеяния приличествовали лишь божеству (ср. Иер 10,9) или царю (ср. Суд 8,26). Со своей стороны, виссон – специальная льняная ткань – придавал одежде по существу сакральный характер. К тому же, богатство упомянутого человека имеет вызывающий характер, поскольку ежедневно выставляется напоказ, и это уже обратилось в привычку: «каждый день пиршествовал блистательно» (Лк 16,19). Здесь налицо все признаки драматичного поражения грехом, реализованного в трех стадиях: привязанность к деньгам, тщеславие и гордыня (ср. Проповедь 8 января 2016 г.).

Святой апостол Павел пишет, что «сребролюбие есть корень всех зол» (1 Тим 6,10). Оно – главная причина коррупции, первопричина зависти, ссор и подозрений. Деньги могут получить власть над нами, становясь своего рода идолом (ср. Evangelii gaudium, 55). Вместо того, чтобы быть средством, нужным нам для того, чтобы творить добро и проявлять межчеловеческую солидарность, деньги подчиняют нас и весь мир своей эгоистической логике, не оставляющей места любви и становящейся препятствием для установления мирных отношений.

Притча также демонстрирует нам, как алчность богача делает его тщеславным. Он ищет личного самовыражения в своем внешнем облике, в том, чтобы показывать всем и каждому, как много он может себе позволить. Но за этим внешним эффектом кроется внутренняя пустота. Вся его жизнь – это узница внешнего, самого поверхностного и самого преходящего аспекта существования (ср. там же, 62).

Самая нижняя ступень его моральной деградации есть гордыня. Богач одевается как царь, ведет себя как бог, забывая, что на самом деле он – простой смертный. Для человека снедаемого жаждой богатства не существует никого, кроме собственного «я», а потому и окружающие его люди оказываются вне его поля зрения. Результатом привязанности к деньгам становится своеобразная слепота: богач не замечает голодного нищего, покрытого язвами, распростертого в своем уничижении по земле.

Глядя на этого человека, мы понимает, почему Евангелие дает любви к деньгам такую суровую оценку: «Никто не может служить двум господам: ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить; или одному станет усердствовать, а о другом нерадеть. Не можете служить Богу и мамоне» (Мф 6,26).

3. Божие Слово – это дар

Евангельская притча о богаче и Лазаре помогает нам должным образом подготовиться к приближающейся Пасхе. Литургия Пепельной Среды содержит приглашение весьма драматичным образом пережить нечто подобное тому, что пережил богач. Священник, возлагая на голову верующего пепел, трижды повторяет: «Помни, что ты – прах и в прах возвратишься». И в самом деле, умирают как богач, так и нищий, и самая важная часть притчи приоткрывает происходящее на том свете. Оба ее героя вдруг убеждаются в том, что «мы ничего не принесли в мир; явно, что ничего не можем и вынести из него» (1 Тим 6,7).

И мы тоже можем наблюдать происходящее по ту сторону земной жизни, где богач вступает в длительный диалог с Авраамом, которого именует «отцом» (ср. Лк 16,24.27), тем самым подтверждая свою принадлежность к народу Божию. Эта деталь делает его жизнь еще более непоследовательной: ведь до сих пор ничего не было сказано о его отношениях с Богом, а теперь становится очевидным, что в его жизни вовсе не было места для Бога, поскольку единственным его божеством был он сам.

Лишь претерпевая адские муки он, наконец, узнал Лазаря и выразил желание, чтобы сей нищий облегчил его страдания каплей воды. То, что он теперь просит у Лазаря, он прежде вполне мог сделать сам, но так никогда и не сделал. И Авраам объясняет ему: «чадо! вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей, а Лазарь — злое; ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь» (Лк 16,25). На том свете устанавливается своего рода равновесие, и бедствия земной жизни компенсируются загробным блаженством.

Но на этом притча не заканчивается, в ней содержится послание ко всем христианам. Ибо богач, у которого есть всё еще живые братья, просит Авраама послать к ним Лазаря с предупреждением, на что Авраам отвечает: «у них есть Моисей и пророки; пусть слушают их» (Лк 16,29), а затем парирует возражение собеседника: «если Моисея и пророков не слушают, то если бы кто и из мертвых воскрес, не поверят» (Лк 16,31).

Тем самым выявляется настоящая проблема богача: первопричина всех его бедствий – неумение слушать Слово Божие. Именно поэтому он растерял любовь к Богу, а потом стал пренебрегать ближними. Слово Божие – это действенная сила, способная сокрушить косность человеческих сердец и вновь обратить их к Богу. С другой стороны, тот, кто закрывает свое сердце, не воспринимая обращающегося к нам Бога, не воспринимает и дар ближнего.

Дорогие братья и сестры! Великий Пост – это время благоприятное, дабы обновиться, встречаясь со Христом, пребывающим в Его Слове, в Святых Таинствах и в ближнем. Господь, в течение сорока дней в пустыне ниспровергавший козни искусителя, указывает нам путь, на который необходимо вступить. Святой Дух побуждает нас последовать путем подлинного покаяния, дабы заново открыть дар Божия Слова, очиститься от ослепляющего нас греха и служить Христу в лице наших самых нуждающихся ближних. Я призываю всех верных дать свидетельство этому духовному обновлению, участвуя в различных великопостных кампаниях, которые проводятся во всех частях света многочисленными церковными организациями для совершенствования культуры встречи в семье всего человечества. Мы молимся друг за друга, чтобы, будучи соучастниками одержанной Христом победы, мы были готовы распахнуть наши двери перед бедными и немощными. Только таким образом мы сможем жить полнотой Пасхальной радости и свидетельствовать о ней.

Дано в Ватикане, 18 октября 2016 г.,

в праздник Евангелиста Луки

+Франциск

Перевод «Сибирской католической газеты»