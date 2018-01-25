Первые плоды визита Папы Франциска в Перу

Епископская конференция Республики Перу создаст специальную комиссию по неотложным вопросам, которые обозначил Папа Франциск во время своего недавнего апостольского визита в страну. На повестке дня будут проблемы современной работорговли и эксплуатации, насилие в отношении женщин и загрязнение окружающей среды. Эти и другие темы будут рассмотрены на пленарном заседании поместного епископата в марте этого года.

О создании специальной комиссии сообщил архиепископ Трухильо и координатор проекта монс. Мигель Кабрехос во время пресс-конференции, посвящённой прошедшему апостольскому визиту Святейшего Отца. На брифинге перед журналистами выступили местные церковные иерархи и апостольский нунций. Особое внимание прелаты посвятили злободневным проблемам, которые стоят перед Католической Церковью Перу в свете выступлений Папы Франциска во время его четырехдневной поездки.

По словам координатора Папского визита монс. Мартинеса Де Агирре Гвинеи, проблемы, о которых говорил Папа Франциск в отношении региона Амазонки являются глубокими и сложными. В этом смысле прелат подчеркнул большое значение предстоящего Панамазонского синода, который состоится в Риме в 2019 году: встреча будет способствовать конкретному решению проблем, затронутых в обращении Святейшего Отца к коренным народам в Пуэрто Мальдонадо. Визит Папы Франциска должен стать для поместной Церкви не конечным пунктом, а точкой отправления, подчеркнули перуанские прелаты.

Источник: Радио Ватикана