Патриарх Грузинский выступил с первым заявлением после хирургической операции

«Я знаю отца Георгия уже давно и ничего кроме хорошего не слышал о нем и не видел», — об этом заявил Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II в Берлине, где проходит послеоперационную реабилитацию, сообщает Благовест-инфо со ссылкой на портал Грузия Онлайн.

«Грусть и радость, как братья-близнецы, ходят вместе. Когда человек в радости, он должен ожидать грусти. Грусть, ты начало радости. Радость, ты начало грусти. Это восточная мудрость.

К сожалению, мне пришлось приехать в Германию и перенести операцию на желчном пузыре. Операция завершилась хорошо, хорошие результаты, и врачи скажут об этом.

Хочу также коснуться странной и какой-то ненормальной ситуации, которая связана с отцом Георгием Мамаладзе. Я знаю отца Георгия уже давно и ничего кроме хорошего не слышал и не видел от него», — заявил Илия II.

По словам Патриарха, Церковь, страна и грузинский народ должны быть единым организмом.

«Наша Церковь, страна и грузинский народ и население Грузии всегда были единым, целым организмом и будут в будущем. Никто не сможет разлучить нас и нашу церковь. Я через три дня прибуду в Тбилиси и надеюсь, все успокоится, выяснится и все станет в норму. Да благословит вас и всю Грузию Господь», — сказал Патриарх Илия II.

Во время пребывания Илии II в берлинской клинике, к нему направлялось доверенное духовное лицо – протоиерей Георгий Мамаладзе. Однако священнослужитель был задержан правоохранителями в аэропорту, по обвинению в подготовке убийства духовного лица высокого сана. У отца Георгия обнаружили сильнейший яд – цианид натрия, который он, по утверждению следствия, вез в Германию, где находился Патриарх Грузинский.