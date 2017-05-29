Пастырский визит Папы Франциска в Геную. Папа — металлургам: труд является человеческим приоритетом

В субботу 27 мая Папа Франциск совершил пастырский визит в Геную, сообщает Радио Ватикана.

Рано утром Святейшего Отца встретили в аэропорту архиепископ этого города кардинал Анджело Баньяско, мэр Марко Дория и президент области Лигурия Джованни Тоти.

Первым этапом визита была встреча с работниками местного металлургического комбината. Здесь Папа Франциск ответил на вопросы трудящихся и прежде всего отметил, что труд является важнейшим человеческим и христианским приоритетом. Между Церковью и миром труда всегда существовала тесная связь, начиная со святого Иосифа Труженика.

Чертами подлинного предпринимателя, центральной фигуры каждой позитивной экономики, по словам Папы, должны быть творческий подход, любовь к своему предприятию, гордость за труд рабочих и близость к ним, забота о новых рабочих местах. С другой стороны, болезнью современной экономики является постепенное превращение предпринимателей в спекулянтов, подобных наёмникам, о которых говорит Евангелие. Они не любят ни своё предприятие, ни рабочих, но повсюду видят средства обогащения. Экономика, движимая такими спекулянтами, становится абстрактной и теряет лицо. Порой кажется, отметил Папа, что, умножая бюрократию, сама политическая система поощряет спекулянтов.

Святейший Отец подчеркнул, что мир труда — это мир Народа Божьего: все мы являемся частью Церкви. Труд неразрывно связан с человеческим достоинством, он связан и с общественным договором. Поэтому, когда нет рабочих мест, когда работают спустя рукава, когда работы слишком мало или слишком много, тогда кризис затрагивает и саму демократию, защищать которую призвана конституция. Без работы, отметил Папа, можно только выживать; но для жизни нужна работа, поэтому выбор пролегает между выживанием и жизнью.

Святейший Отец отметил, что кумиром нашего времени является потребительство. Гедонистическое общество, которое замечает и видит только потребление, не понимает ценности тяжёлых усилий и пота и поэтому не понимает мира труда. Между трудом и потреблением есть много важных и прекрасных вещей, которые называются достоинством, уважением, честью, свободой, правами женщин, детей, стариков. Если труд обесценится до уровня потребительства, то потеряют вес и достоинство, и уважение, и честь, и свобода.

Свою встречу с трудящимися Генуи Папа Франциск закончил древней молитвой «Приди, Дух Святой», которая представляет собой также молитву труда и о труде. Святейший Отец преподал апостольское благословение всем рабочим, предпринимателям и тем, кто потерял рабочие места.