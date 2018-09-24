Папа: «живой экуменизм» — отличительная черта Латвии (+ ФОТО)

Одним из ключевых моментов апостольского визита Папы Франциска на латвийскую землю стал экуменический молебен, состоявшияся 24 сентября в рижском Домском соборе, принадлежащем Евангелическо-лютеранской Церкви Латвии.

Приветствовав представителей христианских Церквей этой прибалтийской страны, Святейший Отец назвал сложившиеся между ними уважительные и дружественные отношения «живым экуменизмом», который является одной из отличительных черт Латвии.

В Домском соборе Риги, отметил в своей речи Папа Франциск, находится один из старейших органов Европы, и он был одним из самых больших в мире, когда его устанавливали.

«Можно представить, как он сопровождал жизнь, творчество, воображение и религиозное благочестие тех, кто погружался в его звучание. <…> Сегодня это эмблема города и собора. Для рижанина орган – это гораздо больше чем монументальный инструмент: он часть его жизни, традиции, идентичности. Для туриста же это художественный объект, который нужно увидеть и сфотографировать. Нас всегда подстерегает эта опасность: превратиться из жителей в туристов».

То же самое может произойти с нашей верой: мы можем перестать чувствовать себя христианами-«старожилами» и стать «туристами», пояснил Святейший Отец. Тогда вся христианская традиция может превратиться в предмет из прошлого, который, будучи замкнут в стенах церквей, перестанет издавать мелодию, способную тронуть сердца слушающих.

Отче, «да будут все едино, <…> дабы уверовал мир». Благодаря Богу эти слова продолжают громко звучать среди нас, – сказал далее Святейший Отец. – Погружённые в Его молитву, желая общения благодати, которой Отец обладает от вечности, мы находим единственно возможный путь для экуменизма: он заключён в кресте человеческого страдания множества молодых, стариков, детей, подвергающихся эксплуатации, не видящих смысла в жизни, лишённых любых возможностей, оставшихся в одиночестве. Тем временем Иисус, глядя на Небесного Отца и на нас, Своих братьев, не устает повторять: да будут все едино.

Христианская миссия требует от нас единства, чтобы мы перестали смотреть на раны прошлого, и сосредоточились на молитве Господа, продолжил Папа, дабы музыка Евангелия продолжала звучать на наших площадях.

«Дорогие братья, пусть среди нас и дальше звучит музыка Евангелия! Да не перестает звучать то, что позволяет нашим сердцам мечтать и стремиться к полной жизни, к которой призывает нас Господь: быть Его миссионерами-учениками среди мира, в котором мы живем», — заключил Папа Франциск.

Источник: Vatican News