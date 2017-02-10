Папа: женщина привносит в мир великолепие и гармонию

9 февраля Папа Франциск совершил в часовне Дома Святой Марфы утреннюю Мессу и в своей проповеди размышлял над литургическим чтением из Книги Бытия — о сотворении человека и высокой миссии женщин.

Господь создал на земле богатый животный мир, но Адам по-прежнему оставался один, и это было нехорошо в глазах Творца. Тогда Господь сотворил из ребра Адама женщину, плоть от плоти его.

Нередко, отметил Святейший Отец, о женщинах говорится, что «они должны делать то и это»: мыть посуду, работать по дому, заниматься детьми. Однако «слабый пол» вносит в наш мир ту особую гармонию, красоту и поэзию, которыми мужчина не обладает.

Книга Бытия повествует о пути человека от одиночества к судьбоносной встрече, когда двое становятся одной плотью, отметил Папа Франциск и рассказал, как на одной из аудиенций он спросил супружескую чету, отмечавшую 60-летие брачного союза: «У кого из вас было больше терпения?». Посмотрев в глаза друг другу, они вместе ответили, что до сих пор влюблены. Такой трогательный ответ, отметил Папа, и означает «быть одной плотью». Это также говорит об особенном, высоком предназначении женщины в этом мире: нести любовь и гармонию. Поэтому эксплуатация женщин является преступлением против человечества и уничтожением изначальной гармонии мироздания.

Святейший Отец ещё раз подчеркнул величие Божьего дара в лице женщин. На страницах Евангелия не раз говорится о женской самоотверженности и отваге. Без женщин этот мир лишился бы своей исконной красоты и великолепия. Бог создал женщину, чтобы у каждого из нас была мать, сказал в завершение своей проповеди Папа Франциск.

Источник: Радио Ватикана