Папа выразил соболезнования российскому народу

Папа Франциск молится за жертв авиакатастрофы над Черным морем. Об этом он сообщил сегодня на площади Святого Петра во время встречи с верующими на молитве Angelus:

«Я выражаю свои глубокие соболезнования в связи с печальным известием о крушении российского самолета в Черном море. Пусть Господь утешит дорогой российский народ и семьи погибших, находившихся на борту: журналистов, экипажа и прекрасного хора и оркестра вооруженных сил. Пусть Пречистая Дева Мария поддержит продолжающуюся в настоящее время поисковую операцию».

В воскресенье утром в Черном море разбился российский военный самолет Ту-154, на котором в Сирию летели артисты Ансамбля песни и танца российской армии имени Александрова и девять представителей российских СМИ. На борту было 84 пассажира и 8 членов экипажа.

Святейший Отец напомнил, что хор Ансамбля им. Александрова выступал в Ватикане в 2004 году на праздновании 26-й годовщины понтификата Папы Иоанна Павла II.

«Давайте молиться за них», — призвал в скорбной тишине Папа Франциск.