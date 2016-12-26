Папа выразил соболезнования российскому народу

Папа выразил соболезнования российскому народу

Декабрь 26, 2016

молится за жертв авиакатастрофы над Черным морем. Об этом он сообщил сегодня на площади Святого Петра во время встречи с верующими на молитве Angelus:

«Я выражаю свои глубокие в связи с печальным известием о крушении российского самолета в Черном море. Пусть Господь утешит дорогой российский народ и семьи погибших, находившихся на борту: журналистов, экипажа и прекрасного хора и оркестра вооруженных сил. Пусть Пречистая Дева Мария поддержит продолжающуюся в настоящее время поисковую операцию».

В воскресенье утром в Черном море разбился российский военный самолет Ту-154, на котором в Сирию летели артисты Ансамбля песни и танца российской армии имени Александрова и девять представителей российских СМИ. На борту было 84 пассажира и 8 членов экипажа.

Святейший Отец напомнил, что хор Ансамбля им. Александрова выступал в Ватикане в 2004 году на праздновании 26-й годовщины понтификата Папы Иоанна Павла II.

«Давайте молиться за них», — призвал в скорбной тишине Папа Франциск.

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