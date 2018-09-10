Папа вверил Деве Марии новое духовное начинание для семей

После молитвы «Ангел Господень» в воскресенье 9 сентября Папа упомянул о двух значимых событиях в Церкви.

Во время воскресной встречи с верными на площади Святого Петра, после полуденной молитвы «Ангел Господень», Папа Франциск сообщил о причислении в Страсбурге к лику блаженных Альфонсы Марии Эппингер, основательницы конгрегации Сестер Святейшего Спасителя.

«Возблагодарим Бога, — сказал Папа, — за эту отважную и мудрую женщину, которая своим страданием, молчанием и молитвой свидетельствовала о Божьей любви прежде всего к тем, кто болен телесно и духовно».

Святейший Отец вверил заступничеству Пресвятой Девы Марии новое духовное начинание для семей – «Дом Марии – Дом для каждой семьи». Его презентация состоялась в Папском святилище Святого Дома в Лорето в праздник Рождества Богородицы.

Источник: Vatican News