Папа встретился с президентом Республики Гаити

26 января Папа Франциск принял на частной аудиенции в Апостольском дворце Ватикана президента Республики Гаити Жовенеля Моиза.

По сообщению Ватиканского зала Печати, во время дружественной беседы было выражено удовлетворение добрыми отношениями между Святейшим Престолом и Республикой Гаити. Стороны подчеркнули важность укрепления сотрудничества для решения различных социальных проблем, прежде всего связанных с молодёжью, бедными и наиболее уязвимыми, отмечая значительный вклад поместной Католической Церкви в жизнь народа благодаря деятельности её образовательных, медицинских и благотворительных организаций.

В ходе беседы были затронуты некоторые вопросы национального и регионального интереса, в частности, злободневные проблемы эмиграции, а также была подчёркнута необходимость диалога ради социальной сплочённости и всеобщего блага.

После беседы со Святейшим Отцом президент Республики Гаити встретился с ватиканским государственным секретарём кардиналом Пьетро Паролином и секретарём по связям с государствами архиепископом Полом Ричардом Галлахером.

Источник: Радио Ватикана