Папа встретился с президентом Республики Чили

Папа встретился с президентом Республики Чили

Октябрь 14, 2018

Утром 13 октября принял на частной в Апостольском дворце Ватикана чилийского президента Себастьяна Пиньеру Эченике.

По сообщению Ватиканского зала печати, во время дружественной беседы были подтверждены добрые отношения между Святейшим Престолом и Республикой . Стороны обсудили ситуацию в этой латиноамериканской стране, в частности, усилия по защите жизни и болезненную рану злоупотреблений несовершеннолетними: было подтверждено всеобщее обязательство бороться и предотвращать эти преступления и их сокрытие. В ходе беседы были также затронуты некоторые вопросы международного и регионального интереса, прежде всего приём зарубежных мигрантов.

После аудиенции у Святейшего Отца чилийский президент встретился с государственным секретарём Ватикана кардиналом Пьетро Паролином и секретарём по связям с государствами монс. Полом Ричардом Галлахером.

 

Источник: Vatican News

ТЕГИ

Print Friendly
vavicon
При использовании материалов сайта ссылка на «Сибирскую католическую газету» © обязательна