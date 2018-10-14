Папа встретился с президентом Республики Чили

Утром 13 октября Папа Франциск принял на частной аудиенции в Апостольском дворце Ватикана чилийского президента Себастьяна Пиньеру Эченике.

По сообщению Ватиканского зала печати, во время дружественной беседы были подтверждены добрые отношения между Святейшим Престолом и Республикой Чили. Стороны обсудили ситуацию в этой латиноамериканской стране, в частности, усилия по защите жизни и болезненную рану злоупотреблений несовершеннолетними: было подтверждено всеобщее обязательство бороться и предотвращать эти преступления и их сокрытие. В ходе беседы были также затронуты некоторые вопросы международного и регионального интереса, прежде всего приём зарубежных мигрантов.

После аудиенции у Святейшего Отца чилийский президент встретился с государственным секретарём Ватикана кардиналом Пьетро Паролином и секретарём по связям с государствами монс. Полом Ричардом Галлахером.

Источник: Vatican News