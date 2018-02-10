Папа встретился с премьер-министром Эстонии (ФОТО)

9 февраля Папа Франциск принял на частной аудиенции в Ватикане премьер-министра Эстонской Республики Юри Ратаса.

По сообщению Зала Печати Ватикана, во время дружественной беседы стороны отметили добрые двусторонние отношения и позитивный вклад Католической Церкви в эстонское общество.

В ходе встречи были рассмотрены некоторые темы взаимного интереса в региональном и международном контексте, в частности, вопросы миграции и защиты экологических богатств, а также была подчёркнута роль международного сообщества в поиске мирных решений конфликтов.

После беседы со Святейшим Отцом эстонский премьер-министр встретился с государственным секретарём Ватикана кардиналом Пьетро Паролином и заместителем секретаря по связям с государствами монс. Антуаном Камиллери.

Источник: Радио Ватикана