Папа встретился с Итальянской ассоциацией инвалидов труда (ФОТО + ВИДЕО)

Недопустимо лишать инвалида возможности вносить вклад в общество, однако человека нельзя рассматривать лишь в призме производительности.

Солидарность должна всегда сопровождаться субсидиарностью: Папа Франциск подчеркнул этот аспект социального учения Католической Церкви, обращаясь к делегации Итальянской ассоциации инвалидов труда. Аудиенция состоялась в Ватикане 20 сентября.

В наши дни, отметил Папа, правительства справедливо обеспокоены скудостью ресурсов, однако сокращение расходов бюджета должно охватывать сферы расточительства, но ни в коем случае не солидарность с теми, кто страдает от инвалидности, и с их семьями. При этом «незаменимый аспект помощи не исчерпывает задачи общества и вашей ассоциации», сказал далее Папа, упоминая о необходимости реабилитации инвалидов в трудовой сфере и в обществе. Нельзя ограничиваться лишь солидарностью, «делая пассивными тех, кто еще мог бы внести важный вклад», — следует вовлекать опекаемых в разные виды деятельности, так чтобы их дарования продолжали приносить плоды.

Святейший Отец еще раз предостерег от утилитаристского понимания человеческой личности, сводимой к способности производить и не признающей уникальное богатство каждого человека. Папа призвал продвигать в школах, университетах и на предприятиях образовательные проекты, направленные на повышение осведомленности о требованиях безопасности труда и охраны здоровья работников.

Источник: Vatican News