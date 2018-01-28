Папа — волонтёрам «Красного Креста»: склониться над любым, кто окажется в нужде

В полдень 27 января Святейший Отец принял на аудиенции в ватиканском Зале Павла VI членов итальянского «Красного Креста», выразив благодарность за их служение в самых непростых и опасных ситуациях, за помощь жертвам стихийный бедствий, за самоотверженную помощь мигрантам, прибывающим опасными морскими путями к берегам Италии. «Ваше присутствие рядом с мигрантами — это пророческий знак, столь необходимый нашему миру», — сказал Папа.

Говоря о миссии волонтёров, призванных склоняться над любым, кто окажется в нужде, Святейший Отец провёл параллель с евангельской фигурой доброго самарянина (см. Лк 10, 25-37). Эта притча Иисуса проливает драгоценный свет на ваши действия и ценности, подчеркнул Епископ Рима.

В основе Устава «Красного Креста» находится принцип гуманности. «Гуманность, в силу которой вы берёте на себя страдания многих людей, точно так же побуждает доброго самарянина склониться над раненым человеком, лежащим на земле. <…> Без сострадания он бы держался на расстоянии, и человек, избитый разбойниками, остался бы для него безликим предметом. Сколько же в нашем мире детей, стариков, женщин и мужчин, чьи лица не признаются уникальными и неповторимыми, но остаются невидимыми, потому скрыты в тени равнодушия! Это мешает нам увидеть другого человека, услышать его крик и понять его страдания. Культура отбора анонимна, она не имеет связей и лиц; она заботится лишь о некоторых, исключая многих других». Поэтому утверждение принципа гуманности означает стать сторонниками мировоззрения, высоко ценящего каждого человека; это практика, ставящая в центр общественной жизни не экономические интересы, а заботу о людях, подчеркнул Святейший Отец.

Добрый самарянин действует с той же беспристрастностью, которая утверждается в качестве второго принципа, закреплённого в Уставе «Красного Креста»:

«Прежде чем помочь, он ни о чём не спрашивает человека, лежащего на земле, не задаёт вопросов о его происхождении и вере, не стремится понять, избили ли его по ошибке или за дело. <…> Он просто облегчает его раны, а затем вверяет его хозяину гостиницы, заботясь прежде всего о его материальных неотложных потребностях. <…> За его фигурой чётко вырисовывается фигура Самого Иисуса, Который склонился над человечеством и над каждым из тех, кого Он пожелал называть братьями, не делая никакого различия, но предлагая Свое спасение каждому человеку».

В конце аудиенции Папа вознёс молитву, дабы «Дух Воскресшего, Дух любви и мира, научил нас смотреть на других людей глазами друга, а не соперника, становясь творцами более гуманного и пригодного для жизни мира».

Источник: Радио Ватикана