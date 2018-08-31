Папа — вальденсам: быть милосердными к Лазарям наших дней
Папа Франциск направил послание участникам ежегодного Синода методистской и вальденсианских Церквей, который проходит с 26 по 31 августа в итальянском городе Торре Пелличе в провинции Турина.
Возвещать милосердие и вместе молиться о полном единстве: таковы центральные пункты послания Святейшего Отца. Христиане призваны посвящать себя Евангелию Господа Иисуса, и залогом достоверности их благовестия должно быть действенное милосердие, «особенно в отношении многих Лазарей, которые сегодня стучатся в наши двери».
Папа Франциск призывает участников Синода методистской и вальденсианских Церквей вместе молиться Богу, дабы «все христиане смогли идти с искренними сердцами к полному единству». Епископ Рима подчёркивает, что, лишь ответив на призыв Господа «да будут все едино» (Ин 17,21), «мы сможем наилучшим образом возвещать Евангелие».
В конце послания Святейший Отец с благодарностью вспоминает встречи с лидерами вальденсов в Аргентине, в Турине и Риме, передает братское и сердечное приветствие участникам встречи в Торре Пелличе и заверяет их в своей молитвенной памяти.
Источник: Vatican News
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