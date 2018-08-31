Папа — вальденсам: быть милосердными к Лазарям наших дней

Папа Франциск направил послание участникам ежегодного Синода методистской и вальденсианских Церквей, который проходит с 26 по 31 августа в итальянском городе Торре Пелличе в провинции Турина.

Возвещать милосердие и вместе молиться о полном единстве: таковы центральные пункты послания Святейшего Отца. Христиане призваны посвящать себя Евангелию Господа Иисуса, и залогом достоверности их благовестия должно быть действенное милосердие, «особенно в отношении многих Лазарей, которые сегодня стучатся в наши двери».

Папа Франциск призывает участников Синода методистской и вальденсианских Церквей вместе молиться Богу, дабы «все христиане смогли идти с искренними сердцами к полному единству». Епископ Рима подчёркивает, что, лишь ответив на призыв Господа «да будут все едино» (Ин 17,21), «мы сможем наилучшим образом возвещать Евангелие».

В конце послания Святейший Отец с благодарностью вспоминает встречи с лидерами вальденсов в Аргентине, в Турине и Риме, передает братское и сердечное приветствие участникам встречи в Торре Пелличе и заверяет их в своей молитвенной памяти.

Источник: Vatican News