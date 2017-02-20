Папа в римском приходе: молитва — это противоядие от ненависти

Вечером 19 февраля Папа Франциск посетил католический приход Святой Марии Хосефы на восточной окраине Рима в районе Понте-ди-Нона, жители которого слишком часто сталкиваются с проблемами деградации, бедности и безработицы. 15 лет назад, когда храм был только построен, в нём побывал святой Иоанн Павел II. Для Папы Франциска это стало тринадцатым посещением приходов Римской епархии.

В начале визита Святейшего Отца радостно встречали многочисленные прихожане и приходские группы; Папа благословил больных, стариков, малоимущих, ответил на вопросы детей.

В своей проповеди на Святой Мессе Епископ Рима подчеркнул основное послание литургических чтений дня, программу жизни каждого христианина: «Будьте святы, ибо свят Я, Господь, Бог ваш» и «Будьте совершенны, как совершен Отец ваш небесный». Задавшись вопросом, как в наше время можно стать святым, Папа Франциск остановился на конкретном примере:

«Никакой мести. Совершенно не по-христиански думать, что ‘если ты так поступил со мной, то поплатишься’. Фраза ‘ты мне за всё сполна заплатишь’ не входит в лексикон христианина. Никакой мести, никаких обид! Таков путь прощения, забвения обид».

Папа Франциск отметил, что войны, геноцид, убийства детей и вся ненависть, которая есть в мире, — это та же ненависть, которая живёт в нашем сердце по отношению к кому-то конкретному. Разумеется, ненависть увеличенная, но точно такая же, как у нас:

«Прощать от всего сердца: таков путь святости, который уводит от войн. Если бы люди всего мира научились прощению, то войны бы прекратились: их бы просто не стало. Война начинается уже здесь, в горечи и злобе, в желании отомстить и заставить другого поплатиться. Однако это разрушает семьи, разбивает дружбу, уничтожает целые жилые кварталы».

Бог великодушен, подчеркнул Святейший Отец. У Господа большое сердце, которое прощает всё, Он милосерд. Если же Он милостив, если Он свят, если Он совершенен, то и мы должны быть милосердны, святы и совершенны, подражая во всём Богу, отметил Папа Франциск:

«Я предлагаю вам начать с самого малого. У каждого из нас есть враги; все мы знаем, что кто-то клевещет в наш адрес: мы все знаем об этом. Все мы знаем, что кто-то нас ненавидит. Это не секрет, и нужно начинать с самого малого».

Иисус призывает молиться о врагах, о тех, кто настроен против нас, обо всех, подчеркнул Папа:

«Молимся ли мы о тех, кто на войне убивает детей? Это очень трудно, они очень далеко… Но мы должны этому научиться, чтобы убийцы обратились. Молимся ли мы о тех, кто рядом с нами, кто ненавидит нас или вредит нам? Гораздо легче ответить, что ‘это очень трудно, потому что хотелось бы вцепиться ему в горло’, ведь правда? Однако необходимо молиться, молиться, дабы Господь изменил их жизнь. Молитва является противоядием от ненависти, от войн, от тех войн, которые начинаются уже дома, в жилом квартале, которые начинаются в семьях. Достаточно подумать о семейных войнах за наследство: сколько семей разрушились, сколько родственников ненавидят друг друга из-за наследства!»

Святейший Отец ещё раз подчеркнул силу молитвы: молитва побеждает зло, она приносит мир. Иисус говорит: «Будьте совершенны, как совершен Отец ваш небесный».

«Поэтому попросим Бога о милости не увязнуть в наших обидах, о благодати научиться молитве о врагах, о людях, которым мы неприятны, о благодати мира. Я очень прошу вас молиться об этом ежедневно словами: ‘Знаю, что этот человек не любит меня, но, Господи, я молю Тебя о нём…’. Каждый день об одном человеке. Именно так приходит победа, именно так мы станем на путь святости и совершенства».

Источник: Радио Ватикана