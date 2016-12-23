Папа утвердил декрет о беатификации 109 испанских мучеников

Ста девяти мучеников, отдавших свою жизнь за Христа в Испании, касается один из декретов Конгрегации по канонизации святых, который 21 декабря 2016 Папа Франциск утвердил на аудиенции для её префекта — кардинала Анджело Амато.

Речь идет о миссионерах ордена Сыновей Непорочного Сердца Марии (община кларетинов), убитых во время гонений за веру в 1936-1937 годах. Подтверждение факта мученичества приблизило их беатификацию.

Два других декрета дикастерии говорят о чудесах, которые приписываются заступничеству испанского священника из ордена пиаров бл. Фаустино Мигеса (скончался в 1925 г.) и слуги Божьей итальянки Леопольдины Ноде, основательницы монашеской конгрегации Сестер Пресвятой Семьи (умерла в 1834 году).

Остальные декреты касаются героических добродетелей пяти слуг Божьих, в частности — уроженца Аргентины мирянина Исидоро Сорсано Ледесмы (1902-1943), одного из первых членов организации Opus Dei.

По материалам Radio Vaticana