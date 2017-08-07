Папа — участникам VII Дня азиатской молодёжи: будьте смелыми людьми веры

На завершение VII Дня азиатской молодёжи, который проходил со 2 по 6 августа в индонезийском городе Джокьякарта, Папа Франциск направил его участникам специальное послание, подписанное ватиканским госсекретарём кардиналом Пьетро Паролином. Обращаясь к тысячам юных католиков, прибывшим на остров Ява из 21 стран Азии, Святейший Отец призывает их с большим вниманием прислушиваться к Божьему голосу, чтобы с верой и смелостью дать ответ на Его призвание. Папа Франциск просит молодых людей не бояться реализовать их желание быть учениками и миссионерами: вдохновением на этом пути будет свидетельство Матери Иисуса, а залогом полной реализации — Её материнское любящее заступничество.

Это важное для азиатской Церкви событие прокомментировал перед микрофонами Ватиканского радио архиепископ Манилы кардинал Луис Антонио Тагле. По словам иерарха, многие из молодых участников форума уже нашли свой путь, кто-то находится в поиске, но для каждого из них опыт Дней азиатской молодёжи станет решающим фактором. Главной темой праздника был девиз: «Миссия молодёжи в мультикультурном обществе». В Азии понятие мультикультурности напрямую связано с совокупностью разных религий; таким образом встреча представителей различных культур становится межрелигиозной. Дух диалога очень важен для азиатской Церкви, подчеркнул кардинал Тагле; для молодых людей важно расти в духе диалога и понимания разнообразия, которое не становится поводом для раскола, но одной из причин внутреннего богатства цивилизации. Для молодых азиатских католиков, отметил иерарх, этот День молодёжи станет импульсом в реализации их миссионерского призвания: нести веру в Учителя Иисуса на экономические, культурные и социальные окраины общества и делиться этой верой с ближними, особенно с теми, кто несёт на себе бремя страданий и отверженности.

Источник: Радио Ватикана