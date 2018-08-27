Папа – священникам: даруйте прощение, не копаясь в чужой совести (+ ВИДЕО)

«Пусть ваше свидетельство Народу Божьему и сердце, умеющее прощать, не заставляя страдать, достигнет всех священников».

«Вы – Церковь, Вы – Народ Божий, Иисус с вами»: такими словами Папа Франциск приветствовал в Дублине семьи, опекаемые отцами-капуцинами в центре для бездомных людей. Монахи – отметил Папа – заботятся о бедных, «не отнимая у них достоинства», поэтому семьи относятся к ним с любовью и доверием.

Обращаясь к капуцинам, Святейший Отец сказал: «Вы находитесь в особом созвучии с Народом Божиим, а именно с бедными. Вы наделены особой милостью – созерцать язвы Иисуса в людях нуждающихся, страждущих, несчастных, обездоленных или со множеством пороков и недостатков. Для вас это плоть Христова. Это ваше свидетельство, и Церковь нуждается в таком свидетельстве».

В особенности Папа отметил, что, принимая нуждающихся, капуцины не спрашивают у них ни о чем: «Вы принимаете жизнь такой, какой она приходит, даруете утешение, а если необходимо, то прощаете, — сказал Папа. – Это будет порицанием, но я думаю о многих священниках, которые живут, вопрошая о жизни других людей, а в конфессионале копаются и копаются в чужой совести… Ваше свидетельство учит священников слушать, быть рядом, прощать и не спрашивать слишком много; учит простосердечию, учит поступать, как, по рассказу Иисуса, сделал отец: по возвращении сына, полного грехов и пороков, отец не уселся в исповедальне и не начал засыпать его вопросами, — он принял раскаяние, сокрушение сына и обнял его. Пусть ваше свидетельство Народу Божьему и сердце, умеющее прощать, не заставляя страдать, достигнет всех священников», — пожелал Папа Франциск.

В конце встречи Папа благословил нуждающиеся семьи и попросил их распространить это благословение не только на близких, но и на врагов.

Источник: Vatican News