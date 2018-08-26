Папа — супругам: мир нуждается в революции нежной любви

В ходе апостольского визита в Ирландию по случаю IX Всемирной встречи семей Папа Франциск встретился в дублинском прокафедральном соборе с многочисленными супружескими парами.

Святейший Отец ответил на вопросы некоторых из них, начав с обращения к семейной паре, которая отмечала полувековой юбилей совместной жизни.

Очень важно слушать бабушек и дедушек, подчеркнул Папа: многому можно научиться из опыта их семейной жизни, основанной на Таинстве Брака. Старики — это хранители коллективной памяти, достоверные свидетели веры для молодых пар, которые смотрят в будущее с волнением и надеждой.

Папа Франциск ответил на вопрос молодожёнов, как можно помочь другим понять, что брак — это не просто институт, а призвание, осознанное и пожизненное решение заботиться друг о друге и во всём помогать.

По словам Святейшего Отца, сегодня люди отвыкли от того, что длится всю жизнь, и ментальность мира сего зачастую берёт верх: многие становятся «узниками культуры временного и эфемерного», поражающей корни, благодаря которым мы растем в надежде и любви. Среди всех форм человеческой плодовитости брак занимает уникальное место: это любовь, которая порождает новую жизнь. Супружеская любовь подразумевает взаимную ответственность за передачу Божественного дара жизни и создаёт стабильное пространство, в котором новая жизнь может расти и процветать.

«Таинство Брака особым образом участвует в тайне вечной любви Бога», поэтому союз мужчины и женщины становится таинственным знаком нового и вечного завета между Христом и Церковью. Господь поддерживает супругов на протяжении всей их жизни, укрепляя их неразрывное единство и готовность к прощению. Любовь Иисуса — это «источник постоянного роста чистой и вечной любви». В Библии, отметил Папа, Бог обязуется быть верным Своему завету даже когда мы Его огорчаем, а наша любовь ослабевает. Господь обещает: «Не оставлю тебя и не покину тебя» (Евр 13,5); мужья и жёны призваны взаимно укрепляться этими словами Божьего обетования.

Отвечая на вопрос другой супружеской пары о том, как родители могут передать веру своим детям, Папа отметил, что, хотя поместная Церковь тщательно разрабатывает программы катехизации, важнейшим пространством для передачи веры является дом. Именно в «домашней церкви» дети наблюдают повседневный пример своих родителей, замечают их любовь к Богу и доверие к Его слову; они узнают смысл верности, честности и жертвы.

Дети видят, как мама и папа ведут себя, как они заботятся друг о друге и о других, как они любят Церковь: таким образом дети с малых лет «дышат свежим воздухом Евангелия». Вера, подчеркнул Святейший Отец, передаётся за домашним столом, в обычном разговоре на языке любви. Поэтому в семье нужно молиться вместе, говорить о добрых и святых вещах, почитать Пресвятую Богородицу, отмечать христианские праздники, замечать слабых и нуждающихся и помогать им. Наш мир нуждается в революции нежной любви, отметил Папа: «Пусть же эта революция начнётся с ваших семей!».

Семья должна помнить о своих глубоких корнях, без которых невозможен семейный рост. Дети смогут расти в любви, если научатся общаться со своими бабушками и дедушками, подчеркнул Папа Франциск.

В конце встречи с семейными парами в дублинском соборе Епископ Рима вознёс благодарение Богу за дар веры и благодати христианского брака и преподал супругам, их семьям и близким апостольское благословение.

Источник: Vatican News