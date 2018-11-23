Папа: созерцательное монашество – маяк для человечества

По случаю Дня Pro Orantibus, отмечавшегося в праздник Введения во Храм Пресвятой Богородицы, Папа Франциск направил послание участникам встречи монахинь, проходившей в Латеранской базилике по инициативе Конгрегации по делам посвященной жизни и обществ апостольской жизни. В центре встречи затворниц были документы, непосредственно касающиеся их жизни: апостольская конституция «Vultum Dei quaerere» и руководство по ее осуществлению, озаглавленное «Cor orans»>, — сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

В своем послании Святейший Отец дает высокую оценку этой форме монашества и пишет: «Что было бы с Церковью без созерцательной жизни? Что было бы с более слабыми членами Церкви, которые в вас обретают поддержку, чтобы продолжить путь? Что было бы с Церковью и с миром без этих маяков, указывающих на пристань тем, кто затерялся в открытом море, без этих факелов, освещающих темную ночь, сквозь которую мы пробираемся, без этих стражей, возвещающих новый день, когда еще не закончилась ночь? Спасибо вам, сестры и братья затворники, потому что вы являетесь всем этим для мира». Папа призывает монахинь «всерьез отнестись к задаче личного становления, которая, как вы хорошо знаете, заключается в процессе постепенного усвоения чувствований Христа по отношению к Отцу», — поясняет Папа, цитируя Иоанна Павла II, и добавляет: подготовка к монашеской жизни должна отвечать требованиям сегодняшнего момента.

Становление монаха, монахини продолжается всю жизнь: «Это медленный процесс, и важно не спешить». Поэтому, отмечает Папа Франциск, никогда не нужно переживать из-за нехватки кандидатов в монастыри.