Папа: служение судей Римской Роты помогает верным «примириться с совестью»

29 января в Ватикане состоялось открытие нового судебного года Римской Роты. В частности, этот церковный суд занимается процессами по подтверждению несостоятельности брака.

Обращаясь к судьям по этому случаю, Папа Франциск напомнил, насколько важно содействовать тому, чтобы «советь верных, испытывающих трудности в супружестве, не закрывалась перед путями благодати». Святейший Отец подчеркнул необходимость интенсивного «матримониального катехумената» для желающих вступить в брак.

Судьи Римской Роты, отметил Папа, выступают «экспертами совести верующих христиан» в том, что касается состоятельности брака. Служение сотрудников Роты является «служением спокойной совести»: именно совесть находится в центре матримониальных процессов. Определяя, является ли брак состоятельным, судьи просят о Божьей помощи, чтобы установить связь между нравственной уверенностью и убежденностью собственной совести, — а эта вторая сфера известна только Святому Духу, подчеркнул Папа. Именно сфере совести в значительной мере посвящено апостольское увещание “Amoris Laetitia”. Пастыри Церкви должны прислушиваться к ожиданиям тех верных, которые «лишили свою совесть голоса и присутствия на долгие годы, а впоследствии с Божьей помощью обрели немного света, обратившись к Церкви, чтобы примириться со своей совестью».

Обращаясь е тем, кто работает в сфере душепопечения о семьях, Папа призвал помогать вступающим в брак «созидать и беречь внутреннее святилище своей христианской совести», чтобы они строили семью согласно замыслу Бога. В “Amoris Laetitia” указаны пастырские пути для того, чтобы помочь помолвленным без страха войти в область распознавания и выбора статуса. Для этого необходим «постоянный опыт веры, надежды и любви, чтобы молодые люди вновь смогли прийти к выводу, со спокойной и уверенной совестью, что супружеский союз, открытый к дару детей, – это великая радость для Бога, для Церкви и для человечества».

Папа считает неотложной пастырской задачей «восстановление и защиту христианской совести, просвещенной евангельскими ценностями». Первостепенный аспект Синода и “Amoris Laetitia” – это обязательная связь между regula fidei, то есть «верностью Церкви неприкосновенному учительству о браке, равно как и о Евхаристии, и безотлагательным вниманием Церкви к психологическим и религиозным процессам, которые происходят во всех людях, призванных к браку и семье».

Папа подчеркнул необходимость «брачного катехумената» для молодых людей, поскольку все богатство этого Таинства «должно непременно храниться в совести каждого из супругов и каждой супружеской пары». Забота о совести супругов не должна быть исключительным делом пастырей: это «всеобщая миссия, миссия служителей и всех крещеных», ведь семья и брак – это будущее Церкви и общества. Поэтому необходимо учредить «постоянный катехуменат» в области Таинства Брака, дабы совесть крещеных всегда оставалась открытой для просвещения Святым Духом.

Снова касаясь деятельности Римской Роты, Папа отметил, что труд судей не должен превращаться в бюрократию. Поэтому в упрощенном процессе по признанию брака недействительным, по постановлению Святейшего Отца, центральную роль теперь играет поместный епископ, в первой инстанции выносящий суждение о несостоятельности брака. Это служение должно осуществляться «в духе мудрости и поиска истины: только таким образом провозглашение несостоятельности брака может првиести к освобождению совести», — сказал в заключение Папа Франциск.

Источник: Радио Ватикана