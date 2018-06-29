Папа: слава и крест неразделимы

29 июня, в праздник святых апостолов Петра и Павла, Папа Франциск возглавил на ватиканской площади Святого Петра торжественную Мессу, во время которой благословил паллии для новых архиепископов-митрополитов. В богослужении принимали участие новоизбранные кардиналы и, по традиции, делегация от Константинопольского Патриархата.

В своей проповеди Епископ Рима отметил, что сегодняшняя литургия укрепляет нашу связь с живыми истоками апостольской традиции, которая оживляет и освежает радость Благой вести, позволяя нам исповедовать Иисуса Христа «Господом во славу Бога Отца» (ср. Фил 2,11).

Всё Евангелие, отметил Папа, отвечает на жгучий вопрос народа Израиля и многих людей наших дней: «Ты ли Тот, Который должен прийти, или ожидать нам другого?» (Мф 11,3). Этот же вопрос Господь задаёт Своим ученикам: «А вы за кого почитаете Меня?» (Мф 16,15). Пётр, вдохновлённый Небесным Отцом, называет Учителя «самым прекрасным титулом» — Мессией, Христом, помазанником Божьим. Ученики видели, что Иисус ходил по селениям с единственным желанием спасти «потерянное»: Он возливал елей Своего милосердия и надежды, воскрешая мёртвых, исцеляя больных, прощая грешников. Помазание Христа освобождало людей от оков греха и рождало в них причастность к единой Божьей семье; это происходит и в нашей жизни: мы можем свидетельствовать об этом устами и сердцем, подчеркнул Святейший Отец.

После исповедания апостола Петра, отметил Папа, Господь начинает открыто говорить о драматическом земном финале Своей миссии: Его милосердная любовь побуждает нас нести на края земли Божью любовь и спасение, даже если это стоит нам «доброго имени, комфорта, положения в обществе, даже если это ведёт к мученичеству».

В Евангелии говорится, что, услышав такое важное откровение Иисуса, Пётр начинает Ему прекословить и немедленно становится камнем преткновения на пути Мессии, подчеркнул Папа: «Размышлять о жизни Петра и его исповедании означает также учиться распознавать искушения, которые сопровождают жизнь ученика». «Тихий шёпот» искусителя всегда будет соблазнять Церковь, ставя преграды на пути её миссии благовестия. Однако, отметил Папа, участвуя в помазании Христа, мы призваны разделить Его славу, которая не может быть отделена от Креста, хотя «нередко мы испытываем соблазн быть христианами, находясь на разумном расстоянии от ран Господа».

Исповедание веры, подчеркнул Епископ Рима, требует от нас умения распознавать соблазны лукавого, не позволяющие приблизиться к реальным человеческим драмам, к конкретной жизни других людей, которым мы призваны нести революционную силу Божьей нежности.

«Не отделяя славы от креста, Иисус хочет избавить Своих учеников, Свою Церковь от пустого триумфализма: от пробелов в любви, служении, сострадании». Чтобы созерцать Господа и следовать за Ним, мы должны открыть сердце Небесному Отцу и всем тем, с кем Он пожелал Себя отождествить, сказал в конце проповеди Папа Франциск.

Источник: Vatican News