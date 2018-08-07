Папа скорбит о жертвах землетрясения в Индонезии

Папа заверяет в молитве об усопших, об исцелении раненых и об утешении для тех, кто потерял близких.

Растет число жертв землетрясения в Индонезии – в настоящий момент известно о 140 погибших. В телеграмме соболезнований за подписью кард. Пьетро Паролина Папа Франциск обращается к церковным и гражданским властям, выражая скорбь о трагической утрате человеческих жизней и о разрушениях в результате сейсмических толчков магнитудой 7,0 на острове Ломбок.

Повреждены и обрушены тысячи зданий, сотни человек получили ранения. Число эвакуированных с острова Ломбок может составить 20 тысяч. Остров нуждается в медицинском персонале, лекарства и продовольствии для тех, кто покинул поврежденные дома.

Выражая солидарность со всеми пострадавшими, Святейший Отец заверяет в молитве об усопших, об исцелении раненых и об утешении для тех, кто потерял близких. Папа призывает силу и благословение Бога на все население острова.

Источник: Vatican News