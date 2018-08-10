Папа – Рыцарям Колумба: Бог нуждается в нас, чтобы любить мир

Святейший Отец направил участникам собрания ордена послание за подписью госсекретаря Ватикана.

Две тысячи представителей ордена «Рыцари Колумба» провели свое ежегодное собрание в Балтиморе с 7 по 9 августа, посвятив его в особенности подготовке ко Всемирной встрече семей в Дублине и поддержке христиан на Ближнем Востоке. Папа Франциск передал приветствие участникам собрания в специальном послании на имя верховного рыцаря ордена Карла Андерсона.

Папа упоминает о духовности, вдохновившей основание ордена и его служение, целью которого с самых истоков было созидание братского общества посредством христианского образования и взаимной поддержки членов ордена. Святейший Отец отмечает актуальность этого обязательства в наши дни, когда верующие призваны по-новому осознать «свою ответственность — быть хранителями друг друга и воплощать веру в конкретной жизни посредством любви». Об этом гласит недавнее апостольское увещание Папы Франциска о призвании к святости, где Святейший Отец говорит о Заповедях блаженства как об «удостоверении личности истинных Христовых учеников». В Нагорной проповеди проявляются очертания «лика Учителя, который мы призваны отражать в нашей повседневной жизни», в особенности через милосердную заботу о самых малых братьях и сестрах. «Великие святые, продолжающие вдохновлять нас своим подражанием Христу, — читаем в послании, — день за днем сочетали в себе веру, молитву и деятельную любовь».

Папа поощряет усилия Рыцарей Колумба, направленные на свидетельство о Божьей любви через конкретные дела милосердия и солидарности с бедными и нуждающимися. Многочисленные благотворительные акции ордена «часто устраиваются без всякого шума», отмечает Папа, и подтверждают слова святой Матери Терезы Калькуттской: Бог «пользуется нами, мною и тобою, чтобы мы были Его любовью и Его состраданием в мире… Он нуждается в нас, чтобы любить мир и показывать, как Он его любит».

В послании упоминаются две акции Рыцарей Колумба: «Вера в действии» и «Руки, которые помогают»: это проявления «креативного милосердия», соответствующего новым формам бедности и человеческой нужды в современном обществе.

Готовясь к поездке в Ирландию на Всемирную встречу семей, Папа благодарит рыцарей во всем мире за «помощь мужчинам в реализации их призвания быть супругами и отцами католиками и защищать подлинную природу брака и семьи внутри общества». Святейший Отец выражает надежду, что рыцари сумеют быть хорошими наставниками для молодежи «в мире, наполненном антиевангельскими огнями», чтобы молодые люди оставались верными учениками Христа и чадами Церкви.

Источник: Vatican News