Папа Римский призвал к прекращению насилия и гонений против христиан

27 января в Ватикане Папа Франциск встретился с делегатами Международной смешанной комиссии по богословскому диалогу между Католической Церковью и Восточными Православными Церквами.

В своей речи Святейший Отец отметил, что многие из присутствующих принадлежат к Церквам, которые ежедневно становятся свидетелями «жестокого насилия и преступлений со стороны фундаменталистского экстремизма». Такие трагические ситуации легко укореняются в условиях нищеты, неравенства и социальной изоляции:

«Этому способствует нестабильность, порождённая корыстными интересами, часто внешними, а также недавние конфликты, оставившие после себя жалкие условия жизни, культурные и духовные пустыни, в которых можно легко манипулировать и провоцировать ненависть. Каждый день ваши Церкви близки к страданиям; они призваны сеять гармонию и терпеливо возрождать надежду, утешая людей миром, исходящим от Господа, миром, который мы вместе должны нести израненному и расколотому миру».

Папа вознёс молитву о страдающих Церквах, дабы прекратились конфликты и Господь утешил народы в беде, особенно детей, больных и стариков. Святейший Отец выразил свою близость епископам, священникам, монашествующим и мирянам, которые были похищены, взяты в заложники или в рабство.

Современные мученики, отметил Папа, дают мужественное свидетельство о Христе. Они открывают нам «само сердце нашей веры, которая состоит не только из общего послания мира и примирения: это Сам Иисус, распятый и воскресший. Именно Он является нашим миром и примирением», и все мы, христиане, призваны «нести мужественное свидетельство повсюду, со смиренной Христовой любовью, которая примиряет людей всех времён».

«Там, где насилие порождает другое насилие и смерть, нашим ответом является чистая закваска Евангелия, которая, не поддаваясь логике силы, взращивает плоды жизни даже в пустынях и после ночей ужаса позволяет увидеть рассвет надежды».

«Центр христианской жизни, тайна Иисуса, умершего и воскресшего из любви, подчеркнул Папа, — это «точка отсчета для нашего пути к полному единству». Жизнь мучеников и их кровь взывает нас к единству, — «так чего же мы ждём?».

Источник: Радио Ватикана