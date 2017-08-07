Папа призвал перуанцев трудиться ради единства страны

Трудитесь ради единства: с таким призывом Папа Франциск обращается в специальном видеопослании к жителям Республики Перу, а преддверии своего апостольского визита в эту латиноамериканскую страну в начале следующего года. Святейший Отец говорит о своём большом желании посетить Перу и утверждает: «Вы — люди с огромным потенциалом. Лучший ресурс, который может иметь Папа Римский — это святые». В вашей стране есть много великих святых, которые отметили историю Латинской Америки, строя Церковь от рассеяния к единству: такова характерная черта святых и Самого Иисуса, поэтому каждый христианин призван идти по этому пути, подчёркивает Папа Франциск.

Святейший Отец призывает перуанцев подражать своим святым предшественникам, то есть «трудиться ради единства», смотреть вперёд без горечи и скептицизма, но с великой надеждой и верой в обетования Господа.

Апостольский визит Папы Франциска в Чили и Перу продлится с 15 по 21 января 2018 года; в программе поездки посещение городов Лимы, Трухильо и Пуэрто-Мальдонадо.

(На фото — Кафедральный собор в Лиме)

Источник: Радио Ватикана