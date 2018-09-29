Папа призвал монашествующих заботиться о почве для зерен призвания

На прошлой неделе, 20 сентября 2018 г., Папа Франциск принял на частной аудиенции в Ватикане группу монашествующих из конгрегации Сынов Святой Непорочной Девы Марии (F.S.M.I.), которые несут молодёжное служение в шести странах мира на разных континентах.

Святейший Отец призвал иноков любить новые поколения и быть их спутниками на жизненных путях, беря пример со св. Иоанна Боско и с основателя конгрегации Слуги Божьего Джузеппе Фрассинетти (150-летие со дня смерти которого отмечается в этом году). Монашествующие призваны содействовать апостольству мирян и братскому сотрудничеству между духовенством и мирянами.

Второй Ватиканский собор и Римские Папы утверждали «всеобщее призвание верующих к святости», основанное на Таинстве Крещения, отметил Святейший Отец: речь идёт о «высокой мере христианской жизни», включающей евангельское благовестие «с мягкосердечностью, последовательностью и смелостью». На этих идеалах в XIX веке была основана конгрегация Сынов Святой Непорочной Девы Марии, в центре миссии которой — особое служение призваниям. Это высокое задание, отметил Папа, требует неустанного сотрудничества с Богом, верности собственной харизме, постоянного духовного распознавания, слушания и диалога, подчеркнул Святейший Отец.

Источник: Vatican News